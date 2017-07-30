Московский "Локомотив" обыграл "Анжи" в третьем туре чемпионата России

МОСКВА, 30 июл — Р-Спорт. Футболисты московского "Локомотива" одержали победу над махачкалинским "Анжи" в матче 3-го тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу железнодорожников, в составе которых отличился Мануэл Фернандеш на 81-й минуте.

"Локомотив" одержал третью победу подряд на старте сезона.

В следующем туре "Анжи" 4 августа примет "Ростов" (Ростов-на-Дону), а "Локомотив", набравший 9 очков в трех турах, 5 августа дома сыграет со "СКА-Хабаровском".

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