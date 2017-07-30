Шоу без медалей: российские хайдайверы остались вне борьбы за награды ЧМ

БУДАПЕШТ, 30 июл — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российские хайдайверы не сумели подняться на пьедестал чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште, выбыв из борьбы за медали еще перед последней попыткой.

Лучшим из россиян в Будапеште стал дебютант турнира Никита Федотов, занявший 13-е место. Призер чемпионата мира в Казани, лидер сборной России Артем Сильченко занял 15-е место, Игорь Семашко — 19-е.

Ванна на Дунае

Будапешт отвел хайдайверам роль хедлайнеров турнира. Вышки установили на Дунае, напротив парламента. Красивая картинка была обеспечена зрителям и на трибунах, и на телеэкранах. К слову, билеты на эти соревнования были распроданы даже быстрее, чем рассчитывал оргкомитет. Установив вышку на Дунае, организаторы сочли невозможным прыжки непосредственно в реку. Для входа в воду главным экстремалам чемпионата мира отвели компактную ванну, и некоторые хайдайверы при входе в воду цепляли дно ногами.

"Для нас все это в первый раз, в сезоне ребята не прыгали в ванну на официальных соревнованиях. Но опыт такой у них есть, у тех, кто выступал в шоу. Здесь они уходят в воду на 5-6 метров, кто-то касается дна, кто-то нет. В принципе, по безопасности все просчитано, никаких проблем с этим быть не должно", — сказал первый вице-президент Российской федерации прыжков в воду Дмитрий Саутин, который был включен в технический комитет Международной федерации плавания (FINA) по хайдайвингу.

"В принципе, я давно не прыгал в такую ванну, но сапоги дорогу знают. Эта ситуация знакома мне по шоу", — признался Сильченко.

Работа над сложностью

На условия по ходу соревнований хайдайверы не жаловались: они привыкли прыгать в разных условиях, в том числе в сильную жару, в которую и прошли заключительные раунды в воскресенье. Никто из россиян не квалифицировался в финальную серию прыжков. Сильченко объяснил это тем, что сейчас работает на долгосрочную перспективу и усложняет программу, хотя пока не все прыжки получаются так чисто, как хотелось бы.

"Отрицательный результат тоже результат, можно расстроиться, огорчиться, но это не поможет. Результат показал, что надо работать и в каком направлении. Можно собрать простую программу и прыгать ее, быть около призов, но это просто надежда на ошибку соперников, зависимость от них, не от себя. Правила сейчас нас не ограничивают — это игра фантазии и воображения. Конечно, можно перебрать со сложностью, бахнуться пару раз и осознать это. Но я вдумчиво к этому подхожу, провожу много времени в зале, в бассейне, использую все вышки, которые возможно использовать в зимний период", — подчеркнул он.

Чемпионом мира в хайдайвинге в Будапеште стал американец Стив Лобу, после того как фаворит и тогда еще действующий обладатель титула британец Гэри Хант не справился с последним прыжком. Серебро завоевал Михал Навратил (Чехия), бронзу — Алессандро Де Розе (Италия).

"Наш вид спорта меняется. Американец, который сегодня выиграл, у него два диких прыжка, просто диких. И если ты хочешь быть в топе, нужно рисковать. Хант сегодня рискнул и проиграл. Но когда через два-четыре года он начнет прыгать чисто то, что задумал сейчас, ему не будет равных. И я работаю в этом направлении на долгосрочную перспективу. У меня сложные прыжки, и я хочу еще программу усложнить. Программа, которую я делал в Казани, изжила себя", — объяснил Сильченко.

Неплохой дебют

Лучшим у россиян стал дебютант турнира Федотов, который тренируется в Китае под руководством Олега Вышиванова. "Получилось неплохо, могло быть и лучше, но в принципе все вышло ничего так. Немножко не хватило опыта, чтобы выступить в последнем раунде. Особо ничего в программе к чемпионату мира не менял. Есть новый прыжок, но он пока не в производстве. Скоро его покажу. Не могу сказать, что подвел какой-то конкретно прыжок. Везде по чуть-чуть не хватило, опять же нужен опыт. Нужно больше работать над собой", — рассказал он.

"Никита — красавчик. Отличный, чистый прыгун с замечательной техникой и перспективой. Сейчас он пока не обладает суперсложной программой, но ему придется делать сложные прыжки, и у него уже есть наметки", — оценил его дебют Сильченко.

И все же хайдайвинг остается невероятным шоу и пока не олимпийским видом программы. На вопрос о медальном плане от Минспорта Сильченко ответил: "А где это?". И подчеркнул, что шоу в любом виде спорта прежде всего. "Любой спорт — шоу. И легкая атлетика, и прыжки, и футбол… Какой угодно вид спорта. Задача развлекать и радовать эмоциями зрителей", — считает он.

Сам Сильченко собирается выступать как минимум до 2019 года — до чемпионата мира в южнокорейском Кванджу. Об олимпийских перспективах пока не говорит. "Я не питал иллюзий насчет включения хайдайвинга в программу Токио-2020. Повлиять в этом случае ни на что не можешь. Конечно, как спортсмен я мечтаю, мечтал, и мечта сохраняется выступить на Олимпиаде и выиграть, посмотрим, как дальше пойдет", — признался лучший хайдайвер России.

Из россиянок в хайдайвинге на высоком уровне пока никто не выступает. Чемпионкой мира в Будапеште стала австралийка Рианнан Иффлэнд, серебро завоевала мексиканка Адриана Хименес, бронзу — Яна Нестерова из Белоруссии.

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