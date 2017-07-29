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Спорт

Прорыв России в водном поло: у женщин бронза, мужчины в восьмерке лучших

23:1929.07.2017
(обновлено: 23:41 29.07.2017)
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© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкИгроки сборной России в матче 1/2 финала по водному полу среди женщин между сборными России и СШАИгроки сборной России в матче 1/2 финала по водному полу среди женщин между сборными России и США
© РИА Новости / Александр Вильф
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БУДАПЕШТ, 29 июл — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Женская сборная России по водному поло в статусе бронзовых призеров Олимпийских игр стала третьей на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште, подтвердив свой уровень. Мужская команда впервые за последние десять лет добралась до четвертьфинала мирового первенства.

Слева направо: Артем Ашаев (Россия), Никита Деревянкин (Россия), Алексей Бугайчук (Россия) в матче 1/4 финала по водному полу среди мужчин между сборными Венгрии и России на XVII чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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На пути к финалу чемпионата мира команду Александра Гайдукова остановили олимпийские чемпионки — сборная США, а мужская сборная проиграла в четвертьфинале хозяевам турнира венграм.

Когда бронзы уже мало

На чемпионат мира по водным видам спорта в Будапешт Гайдуков привез обновленный состав команды, который частично обкатывал на Суперфинале Мировой лиги, где россиянки стали третьими. Этот турнир в Китае был знаменательным для сборной не только призовым третьим местом, но и весьма интересным противостоянием со сборной США, которая обыграла нашу команду на последних секундах. До этого — а при Гайдукове сборная России еще не побеждала американок — такой практически равной борьбы в матчах этих двух команд не было. Поэтому в Будапеште сборная стартовала уже без комплекса перед сборной США — скорее ожидая противостояния с сильным соперником.

© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкЧемпионат мира FINA 2017. Водное поло. Женщины. Матч Россия – США
© РИА Новости / Александр Вильф
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Чемпионат мира FINA 2017. Водное поло. Женщины. Матч Россия – США

Впрочем, и до полуфинала с США у сборной России приключений хватало. "В Будапеште мы выложились полностью психологически и физически. Прошли здесь через такое месиво! Начиная с группы было непросто — Греция, очень сильная команда Австралии, сильнейшие команды Голландии и Италии", — признался Гайдуков.

Кристин Робинсон и Татьяна Тулкунова во время матча между Канадой и Россией в Будапеште. 28 июля 2017
© AP Photo / Attila Kisbenedek
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С голландками матч затянулся. "Оранжевые" настаивали на том, что один из тайм-аутов, взятых сборной России, был спорным и подали протест с просьбой переиграть концовку со счета 8:8. "Мы правы! — настаивал Гайдуков. — Этот протест просто нонсенс какой-то". В FINA согласились с тренером сборной России, и уже на следующий день команда обыграла итальянок.

"Мы между собой говорили, шутили, что если будет пасмурно и дождь, то обыграем Италию. Так и получилось. Жара и солнце не для нас. Нам сейчас надо восстановиться перед матчем с США, если повторим игру на Суперфинале в Шанхае, сможем победить, там проиграли на последних секундах. За последний год играли с ними четыре раза, ни разу не выигрывали", — сказала капитан сборной Екатерина Прокофьева.

Безвыигрышную серию против сборной США прервать не удалось. "Мы прекрасно понимали, что нас ждет. Второй период провалили, и на этом, в принципе, игра была закончена. Начали матч хорошо, но если говорить об игре в целом, блочная защита у нас провалилась. Команда сделала все, что могла, были ошибки. Это достойный результат — выход в полуфинал, были хорошие моменты, порой были очень хорошие действия в атаке. Самоотдача была хорошая, игроков ни в чем винить не будем, будем готовиться к матчу за бронзу", — пообещал тогда тренер сборной Андрей Белофастов.

© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкЧемпионат мира FINA 2017. Водное поло. Женщины. Матч Россия – США
© РИА Новости / Александр Вильф
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Чемпионат мира FINA 2017. Водное поло. Женщины. Матч Россия – США

"Бронзовый" матч с канадками пришелся на день рождения Марии Борисовой. Часто, когда игра совпадает с днем рождения кого-то из сборной, дело заканчивается поражением. Но тут примета не сработала. Правда и радость от бронзы получилась с оговоркой.

"Для меня в сборной России это третья бронза чемпионатов мира. На Олимпиаде у нас много лет ничего не было, поэтому это были другие эмоции. Хочется быть выше. Я считаю, что несмотря на то, что мы не так хорошо сыграли с американками, мы могли побороться за финал, зацепиться. Полностью уверена в этом и полностью доверяю девочкам, нам просто нужно побольше сыграться. Мы рады вернуться в элиту водного поло, соперники теперь будут по-другому на нас смотреть", — призналась Прокофьева.

Камбэк? Мы вас долго ждали

Евгений Рылов (Россия) в соревнованиях по плаванию на дистанции 200 м на спине среди мужчин на XVII чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште
© РИА Новости / Александр Вильф
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"На самом деле это хороший знак, что девчонкам уже мало бронзы. Результаты этого сезона показали, что они могут играть на равных с американками в Мировой лиге. Это дало всем нам повод думать, что бронза — далеко не предел", — считает призер Игр в Сиднее Софья Конух.

Еще один хороший знак — то, что мужская сборная впервые за десять лет добралась до четвертьфинала чемпионата мира.

"На игру мужской команды приятно смотреть — другой рисунок игры, другое содержание. Очень приятно это видеть, и счет в матчах говорит сам за себя. Мужская команда близка к тому, чтобы вернуться в элиту водного поло, и это очень радует", — подчеркнула Конух.

На пути к четвертьфиналу россияне обыграли японцев, с их необычным водным поло и — отдельная гордость — испанцев уже в 1/8 финала.

© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкЧемпионат мира FINA 2017. Водное поло. Мужчины. Матч Венгрия – Россия (1/4 финала)
© РИА Новости / Александр Вильф
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Чемпионат мира FINA 2017. Водное поло. Мужчины. Матч Венгрия – Россия (1/4 финала)

"Я сидел с иностранными специалистами, с тренерами, все знают поименно наших игроков и говорят, что у нас очень сильная команда, у которой хороший потенциал. Еще многое предстоит сделать, но могу сказать, что уже даже венгры смотрят на нас как на соперников с некоторой опаской", — заявил президент Федерации водного поло России Алексей Власенко, пообещав рекомендовать Сергея Евстигнеева на пост главного тренера сборной (в настоящее время он является исполняющим обязанности этой должности).

Но первый же период четвертьфинального матча с хозяевами чемпионата мира доказал, что пока российской команде не по силам обыгрывать такого соперника.

Евгений Рылов в соревнованиях по плаванию на дистанции 200 м на спине. 28 июля 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
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"В начале мы пропустили несколько легких голов, венгры сели на свой конек и практически закончили матч после первого периода. Тут на опыт уже списывать не стоит, ребята играли на чемпионатах мира и Европы. Мы были слишком медленными в защите. Ну а то, что трибуны были полные, так это создает атмосферу праздника. И не думаю, что это влияло на результат. Этот счет отражает то, что происходило в этом матче, но, думаю, следующий уже будет другим", — признался Евстигнеев.

И даже несмотря на проигранные рейтинговые матчи сборным Черногории и Австралии, у сборной России наконец-то есть повод чувствовать себя увереннее после этого чемпионата мира, который прошел в Мекке водного поло.

"Надеюсь, и у нас когда-нибудь водное поло станет таким же популярным как и в Венгрии. Людей привлекает победа, сильные люди. Наша сборная из таких игроков и состоит, да мы еще и симпатичные. Так что популярность водного поло в России не за горами", — уверен тренер сборной Марат Закиров.

А пока чемпионками мира из Венгрии уезжает женская команда США, победившая в финале испанок. Ну а в мужском финале — главном событии для Будапешта на этом чемпионате мира — золото завоевала команда Хорватии, победившая венгров со счетом 8:6. Бронза у сербов, которые победили греков со счетом 11:8.

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© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкЧемпионат мира FINA 2017. Водное поло. Женщины. Матч Россия – США
© РИА Новости / Александр Вильф
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Чемпионат мира FINA 2017. Водное поло. Женщины. Матч Россия – США
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