Футболисты "Ахмата" обыграли московское "Динамо" в матче чемпионата России

МОСКВА, 29 июл — Р-Спорт. Грозненский "Ахмат" нанес поражение московскому "Динамо" в домашнем матче третьего тура чемпионата России по футболу и вышел на первое место в турнирной таблице.

Встреча, прошедшая в субботу на стадионе "Ахмат-Арена", завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля, в составе которых голы забили Магомед Митришев (80-я минута) и Родолфо, реализовавший пенальти на 83-й.

"Бело-голубые", потерпевшие два поражения подряд и набравшие одно очко в текущем чемпионате, в следующем туре примут пермский "Амкар" 5 августа. Одержавший три победы подряд "Ахмат" в этот же день сыграет в гостях с "Уфой".

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