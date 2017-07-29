Американцы победили с мировым рекордом в смешанной кролевой эстафете на ЧМ

БУДАПЕШТ, 29 июл — Р-Спорт. Американцы победили с мировым рекордом в смешанной эстафете 4 по 100 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

Команда США в финале показала время 3 минуты 19,60 секунды. Прежний рекорд также принадлежал американцам (3.23,05) и был установлен на чемпионате мира в Казани в августе 2015 года. Второе место заняли голландцы, третье – канадцы.

Россияне Данила Изотов, Александр Попков, Виктория Андреева, Вероника Попова проплыли эстафету за 3 минуты 25,49 секунды и стали седьмыми.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште завершится 30 июля.

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