Медведев поздравил российского пловца Рылова с победой на чемпионате мира

Евгений Рылов (Россия) в соревнованиях по плаванию на дистанции 200 м на спине среди мужчин на XVII чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште

Евгений Рылов (Россия) в соревнованиях по плаванию на дистанции 200 м на спине среди мужчин на XVII чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил Евгения Рылова с победой на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште, соответствующая телеграмма была опубликована на сайте кабмина.

Призер Олимпийских игр россиянин Евгений Рылов проплыл 200 м на спине в финале за 1 минуту 53,61 секунды. Серебро взял американец Райан Мерфи (1.54,21), бронза у другого представителя США Джейкоба Пебли (1.55,06).

"Примите мои сердечные поздравления с успешным выступлением в Будапеште, — приводятся слова Медведева. — Вы принесли нашей стране первую медаль высшей пробы на чемпионате мира. Показали не только прекрасный результат, но и установили рекорд Европы".

По словам премьера, "золота в мужском плавании российские болельщики ждали целых 14 лет". "И вы их не подвели. Победа досталась Вам в упорной борьбе с достойными соперниками, тем весомей награда за труд и талант", — говорится в сообщении.

Дмитрий Медведев выразил уверенность, что в спортивной биографии Рылова будет еще немало ярких страниц. Он пожелал спортсмену новых достижений.

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