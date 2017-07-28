Российские пловцы завоевали серебро ЧМ в кролевой эстафете 4 по 200 метров

Чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште

Чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште

БУДАПЕШТ, 28 июл — Р-Спорт. Мужская сборная России по плаванию завоевала серебряные медали чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем.

Михаил Довгалюк, Михаил Вековищев, Данила Изотов и Александр Красных в финале показали результат 7 минут 2,68 секунды, уступив лишь сборной Великобритании (7.01,70), за которую плыли Стивен Милн, Николас Грейнджер, Данкан Скотт и Джеймс Гай. Бронза досталась сборной США (7.03,18).

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится в Будапеште 30 июля.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт" >>