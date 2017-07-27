В ЦСКА намерены модернизировать спортивные объекты клуба

МОСКВА. 27 июл — РИА Новости. Модернизация спортивных объектов является основной проблемой, стоящей перед Центральным спортивным клубом армии (ЦСКА) Минобороны России, заявил РИА Новости назначенный начальником ЦСКА полковник Артем Громов.

Громов сменил на должности начальника ЦСКА полковника Михаила Барышева, ранее назначенного начальником главного управления по работе с личным составом Вооруженных сил РФ. В четверг заместитель министра обороны РФ Николай Панков на территории ЦСКА в Москве официально представил нового начальника армейского спортивного клуба.

"Основная проблема, которая стоит перед ЦСКА — это модернизация существующей материальной базы, потому что требования федеральных стандартов и вообще запросы как спортсменов, так и тренеров растут", — сказал Громов.

По его словам, растущие требования к спортивным объектам российского армейского клуба предъявляются и международными комитетами по видам спорта.

Громов также отметил, что необходимо "пересмотреть ряд положений по оплате труда, чтобы соответствовать тем стандартам, которые установлены в субъектах РФ, чтобы быть конкурентоспособными".