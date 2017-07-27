Подозреваемый в коррупции Вильяр покинул пост вице-президента совета ФИФА

МОСКВА, 27 июл — Р-Спорт. Испанец Анхель Мария Вильяр, подозреваемый в участии в коррупционных схемах, ушел с поста старшего вице-президента совета Международной федерации футбола (ФИФА), сообщил агентству АФП представитель ФИФА.
"Господин Вильяр ушел с поста старшего вице-президента ФИФА", — заявил собеседник АФП.
Вильяр, его сын Горка, а также вице-президент RFEF и глава федерации футбола Тенерифе Хуан Падрон и секретарь региональной организации Рамон Эрнандес были арестованы 18 июля во время антикоррупционного рейда. Чиновников подозревают в ненадлежащем управлении, растрате, коррупции и фальсификации документов, а общий ущерб от их деятельности оценивается в 45 миллионов евро. На прошлой неделе суд Мадрида оставил под стражей Вильяра на время следствия.
В мае 67-летний Вильяр в восьмой раз подряд был переизбран на должность главы RFEF. Он являлся членом совета ФИФА с 1998 года.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ранее в четверг объявил, что Вильяр покинул пост вице-президента УЕФА и члена исполкома организации.