Подозреваемый в коррупции Вильяр покинул пост вице-президента совета ФИФА

МОСКВА, 27 июл — Р-Спорт. Испанец Анхель Мария Вильяр, подозреваемый в участии в коррупционных схемах, ушел с поста старшего вице-президента совета Международной федерации футбола (ФИФА), сообщил агентству АФП представитель ФИФА.

Высший спортивный совет Испании во вторник отстранил на год от деятельности Вильяра, занимавшего пост президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF). RFEF возглавил Хуан Луис Ларреа.

"Господин Вильяр ушел с поста старшего вице-президента ФИФА", — заявил собеседник АФП.

Вильяр, его сын Горка, а также вице-президент RFEF и глава федерации футбола Тенерифе Хуан Падрон и секретарь региональной организации Рамон Эрнандес были арестованы 18 июля во время антикоррупционного рейда. Чиновников подозревают в ненадлежащем управлении, растрате, коррупции и фальсификации документов, а общий ущерб от их деятельности оценивается в 45 миллионов евро. На прошлой неделе суд Мадрида оставил под стражей Вильяра на время следствия.

В мае 67-летний Вильяр в восьмой раз подряд был переизбран на должность главы RFEF. Он являлся членом совета ФИФА с 1998 года.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ранее в четверг объявил, что Вильяр покинул пост вице-президента УЕФА и члена исполкома организации.