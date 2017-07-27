МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Полковник Артем Громов назначен начальником Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА) Минобороны России, следует из сообщения на сайте ЦСКА.

Громов сменил на этой должности полковника Михаила Барышева, ранее назначенного начальником главного управления по работе с личным составом Вооруженных сил РФ.

По информации сайта ЦСКА, в 2015-2017 годах Громов был заместителем начальника армейского клуба. Он имеет ученую степень кандидата педагогических наук и звание мастера спорта по военно-спортивному многоборью.

По сообщению пресс-службы армейского спортивного клуба, в четверг заместитель министра обороны РФ Николай Панков на территории ЦСКА в Москве официально представит нового начальника клуба.

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