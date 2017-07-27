МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Полковник Артем Громов назначен начальником Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА) Минобороны России, следует из сообщения на сайте ЦСКА.
По информации сайта ЦСКА, в 2015-2017 годах Громов был заместителем начальника армейского клуба. Он имеет ученую степень кандидата педагогических наук и звание мастера спорта по военно-спортивному многоборью.
По сообщению пресс-службы армейского спортивного клуба, в четверг заместитель министра обороны РФ Николай Панков на территории ЦСКА в Москве официально представит нового начальника клуба.
Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>