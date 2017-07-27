В Парке Горького в Москве пройдет фестиваль воздушной гимнастики

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В эту субботу более 100 артистов примут участие в соревновательной программе II фестиваля воздушной гимнастики в столичном Парке Горького, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Профессионалы и любители смогут попытать в свои силы в нескольких номинациях, среди которых — воздушное кольцо, воздушные полотна и оригинальный реквизит. Победителя определит жюри, в которое войдут тренеры-педагоги, деятели искусства и звезды шоу-бизнеса.

Гостей фестиваля ждут разнообразные мастер-классы по акройоге, эквилибристике, жонглированию и другим цирковым направлениям. Вход и участие в большинстве из них будет бесплатным.