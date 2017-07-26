Сборная России завершила ЧМ по фехтованию на втором месте

ЛЕЙПЦИГ (Германия), 26 июл – Р-Спорт, Александр Рогулев. Сборная России по фехтованию завоевала три золотые и три бронзовые медали на постолимпийском чемпионате мира в немецком Лейпциге, заняв второе место в медальном зачете турнира вслед за командой Италии.

Не выпадать из тройки



Сборная России по фехтованию за последние годы приучила к тому, что именно она задает тон в этом виде спорта. Начиная с 2013 года российские саблисты, шпажисты и рапиристы неизменно выигрывали общий зачет чемпионата мира. Итогом четырехлетия стали Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, где наши соотечественники завоевали четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые награды, опередив все остальные страны.

Тем не менее, в первый постолимпийский год ни руководство Федерации фехтования России (ФФР), ни тренерский штаб сборной не ожидали того, что команда продолжит доминировать. После Игр в Рио национальная сборная обновилась более чем наполовину: завершили или приостановили свои карьеры Софья Великая и Артур Ахматхузин, а из золотой команды саблисток в строю осталась лишь Яна Егорян.

"Несмотря на сложившуюся ситуацию, мы не хотим выпадать из тройки призеров в общекомандном зачете, — говорил в интервью агентству "Р-Спорт" главный тренер сборной России Ильгар Мамедов. — Это будет трудно. Кроме того, это больно воспринимается, ведь последние годы мы неизменно этот зачет выигрывали и привыкли к победам. И как-то забыли, что Кубок наций мы не выигрывали с 2002 года 11 лет подряд. Но в тройке остаться надо даже сейчас, а если мы займем первое место, я, наверное, сойду с ума от счастья".

Правда, не все разделяли позицию специалиста, ставшего известным именно после Игр в Рио-де-Жанейро (в честь победы Мамедов согласился побриться наголо). "Это его мнение, и вообще вам нужно обращаться к нему. В данном случае я могу говорить только как болельщик. И мое мнение, что сборная России заложила такой фундамент за последние 15 лет, когда третье место не должно считаться большим успехом", — высказался в день открытия чемпионата мира президент Международной федерации фехтования (FIE) Алишер Усманов.

Егорян осталась без медалей



Несмотря ни на что, уже в первый "медальный" день чемпионата сборная России завоевала сразу две медали. И в турнире саблистов, по большому счету, ее мало кто ждал. Бронзовую награду России принес чемпион страны Камиль Ибрагимов, дошедший до полуфинала. Более того, по дороге россиянин выбил лидера мирового рейтинга и чемпиона двух последних Олимпиад венгра Арона Силадьи, что вплоть до конца турнира так и осталось главной сенсацией.

"Для Ибрагимова бронза — хороший результат, но он способен на большее. Это я могу сказать без зазрения совести. Он мог спокойно выиграть золото сейчас", — оценил выступление россиянина президент ФФР Александр Михайлов. Если Ибрагимов дошел до полуфинала, то другие саблисты сборной России Алексея Якименко, Вениамин Решетников и Дмитрий Даниленко остались вне восьмерки лучших.

Увы, но эта бронза так и осталась единственной у саблистов в Лейпциге. В индивидуальных соревнованиях среди женщин, где фаворитом была двукратная олимпийская чемпионка Егорян, лучшей из россиянок стала София Позднякова, попавшая лишь в число 16 лучших. Егорян, Анна Башта и Валерия Большакова сошли с дистанции еще раньше. Что касается самой Егорян, то ее подготовка к чемпионату миру была скомканной из-за перелома пальца. Возможно, это отложило отпечаток на ее выступление в Лейпциге.

"Травма здесь ни при чем. Я недооценила соперницу и не понимала судейство, — говорила сама Егорян. — Так как я достаточно эмоциональная и взрывная, я уже боролась не с соперницей, а непосредственно с судьей. Когда ты злишь судью, это тоже дает о себе знать. Но что тут говорить? Я не тренировалась, ничего не делала, поэтому такой результат. Конечно, было желание приехать и победить, но когда ты не работаешь, тогда не получаешь медаль. Так со мной и получилось".

"Беспокоиться о сабле стоит уже сейчас"



В командных соревнованиях и саблистов, и саблисток также поджидала неудача. Мужская сборная приехала в Германию в статусе чемпионов Европы и рассматривалась в качестве одного из претендентов на медали. Лидером команды являлся 8-кратный чемпион мира Якименко, который вернулся после неудачи в Рио-де-Жанейро именно для того, чтобы оставить после себя команду. Увы, но россияне не дошли даже до полуфинала: в матче за выход в четверку Якименко и Ко проиграли американцам и выбыли из турнира.

"Ошибка была допущена в управлении, — резко заявил Мамедов. — Команду нельзя делить на "своих" фехтовальщиков и "чужих". Если ты это делаешь, то команды нет. Это ошибка менеджера. Здоровая конкуренция создает сильную команду. Искусственная блокада кого-то или чего-то на старте первого важного старта нового олимпийского цикла — неправильно. Так как в мужской сабле сезон завершен, то нужно разобрать это выступление, провести необходимые беседы, выявить и положительные моменты этого чемпионата мира, и отрицательные. Не все так идеально и гладко во всех видах оружия".

Саблистки проиграли на той же стадии сборной Японии, а выступавшая как лидер команды Егорян проиграла свой первый бой в матче со счетом 1:6. "Нервы, стресс, без этого никуда, стараюсь как-то справляться. Я понимаю, что я не на пике формы, так вышло, увы. И все прекрасно понимают причину, почему я проиграла", — говорила Егорян, а после, уже на камеру, попыталась даже обрадоваться пятому месту, но у нее это тоже не получилось.

"Беспокоиться за саблю уже стоит, нет смысла ждать следующего чемпионата мира, — заявил Михайлов. — Надо обязательно сделать выводы после такого результата. Возможно, нужно какие-то элементы вводить в тренировки, возможно, подбирать немного другой состав, сделать ставку на молодых ребят в мужской сабле. В женской никуда не денешься уже, там этот путь неотвратим. Надо привлекать самых достойных юниоров во взрослую команду. Безусловно, разговор с (генменеджером Кристианом) Бауэром будет, нам нужно этот вопрос решать коллективно и как можно скорее".

Дериглазова пощекотала нервы



Но без серьезных побед в сабле сборную России "вытащили" их коллеги – шпажисты и, особенно, рапиристы. Сразу после того как Ибрагимов завоевал бронзу, финал чемпионата мира выиграла Инна Дериглазова, подтвердившая статус олимпийской чемпионки. Россиянка в решающем поединке вела со счетом 11:3, но умудрилась растерять все свое преимущество. В итоге судьба золотой медали решалась на приоритете, где удача все-таки к Дериглазовой вернулась.

"Понимаю, что для зрителей и общественности такие финалы — хорошо, потому что это зрелищно и ярко, — делился впечатлениями Мамедов. — Интрига, равный счет, для телевидения — классно. Но для нас, для тренеров и родных, это очередной валидол. Кто-то из тренеров мог бы сказать при счете 11:3: "Ой, все". Но я прекрасно понимал, что еще не все, мы это много раз видели уже. И началось… У Инны был тепловой удар, она была в прострации. Слава богу, что все так закончилось".

У рапиристов одним из фаворитов был олимпийский чемпион Тимур Сафин, который все-таки продолжил выступать после победы в Рио. Однако он оправдать надежды не смог, выбыв в поединке с японцем Тошия Саито на стадии 1/8 финала. А вот Дмитрий Жеребченко, наоборот, выбил и Саито, и серебряного призера Рио Александера Массиаласа, и Алексея Черемисинова, в итоге сенсационно став чемпионом мира.

Увы, но в командных соревнованиях ни женская, ни мужская сборные России принести дополнительного золота уже не смогли. И если Дериглазова со своей командой принесла в копилку бронзу, то Жеребченко с партнерами уступил в матче за третье место французам. Тем не менее, именно рапира стала лучшим видом оружия у россиян на этом турнире. Это не так удивительно, если учитывать, что главный тренер сборной Мамедов – бывший рапирист.

Гудкова выиграла два укола, шпажисты — проиграли



Триумфом Жеребченко удивительные победы россиян не ограничились. В качестве лучшей российской шпажистки в Лейпциг ехала действующая чемпионка Европы Виолетта Колобова. Однако по ходу турнира она драматично уступила в поединке Татьяне Гудковой. Мало кто мог предположить, что этот бой стал "скрытым финалом" – Гудкова уверенно дошла до финала, где победила польку Еву Нелип со счетом 11:9.

"Не могу прекратить плакать от счастья, — призналась Гудкова после награждения. — Пока еще не могу ощутить себя чемпионкой мира, я очень долго к этому шла. Я боролась до конца и рада, что все получилось. Все бои были тяжелые с первого же, выигранного на приоритете. А бой с Колобовой стал решающим: после этого боя я поняла, что назад пути нет и надо идти до конца. И у меня получилось. Здесь много неожиданных результатов. И для меня это вышло, кажется, очень здорово".

Российские шпажисты индивидуальные соревнования провалили, но изначально они ехали все же с упором на командные, так как еще в июне довольно неожиданно выиграли чемпионат Европы. Павел Сухов, Никита Глазков и Сергей Ходос были очень близки к успеху: их полуфинальный матч с французами шел ноздря в ноздрю, но "трехцветные" оказались на два укола удачливее, вышли в финал, а там уже обыграли команду Швейцарии. Россияне остались лишь третьими.

Таким образом, медальный зачет впервые с 2013 года остался не за россиянами, а единолично за итальянцами (в 2014 году команды разделили первое место). "Можно сказать, что результат на чемпионате мира показан хороший, — подвел итоги турнира Михайлов. — Три золотые медали в личных соревнованиях — это просто здорово. Женская шпага, рапира… нам грех жаловаться! Можно сказать, что олимпийский цикл начали уверенно. Безусловно, проблемы какие-то есть, идет обновление состава, но, несмотря на это, результат достигнут очень хороший".

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