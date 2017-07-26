Пловцы из США обновили рекорд в смешанной комбинированной эстафете на ЧМ

Чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште. 25 июля 2017 года

Чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште. 25 июля 2017 года

БУДАПЕШТ, 26 июл — Р-Спорт. Сборная США по плаванию установила новый мировой рекорд в смешанной комбинированной эстафете 4х100 метров на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

Американцы Райан Мерфи, Кевин Кордс, Келси Уоррелл и Мэллори Комерфорд в квалификационном заплыве показали результат 3 минуты 40,28 секунды. Прежде мировое достижение принадлежало сборной Великобритании, которая преодолела дистанцию за 3 минуты 41,71 секунды на чемпионате мира по водным видам спорта в Казани в 2015 году.

Чемпионат мира в Будапеште завершится 30 июля.

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