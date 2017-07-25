Система отбора на ЧМ по легкой атлетике равна для всех , заявили в IAAF

МОСКВА, 25 июл – Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Система отбора на чемпионат мира по легкой атлетике одинакова для всех спортсменов, а прием заявок был закрыт в минувший понедельник, сообщили агентству "Р-Спорт" в пресс-службе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа. К данному старту допущены 19 российских легкоатлетов. Во вторник президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин рассказал, что ВФЛА написала письмо в IAAF, чтобы лидеров сборной России, "которые чуть-чуть не выполнили норматив", тоже допустили к чемпионату мира.

"Система отбора и заявок на чемпионат мира в Лондон едина для членов всех национальных федераций и для спортсменов, соревнующихся в нейтральном статусе. Срок квалификации (выполнения нормативов) истек в воскресенье вечером, национальные федерации должны были отправить заявки в IAAF до вечера понедельника. Список участников чемпионата мира IAAF сможет опубликовать не ранее пятницы после технической проверки информации о выполненных нормативах", — сообщили в пресс-службе IAAF в ответ на запрос по поводу возможности дополнительного допуска россиян к турниру.

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