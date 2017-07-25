Россиянин Суханов взял золото в стрельбе из пистолета с 25 метров на ЧЕ

МОСКВА, 25 июл — Р-Спорт. Россиянин Никита Суханов завоевал золотую медаль чемпионата Европы по пулевой и стендовой стрельбе, который проходит в Баку, победив в соревнованиях по стрельбе из скорострельного пистолета с 25 метров.
В командном зачете в данном упражнении спортсмены сборной России взяли серебряную медаль, набрав 1731 балл. Победителями стали стрелки из сборной Германии (1739), третье место заняли украинцы (1729).
В составе сборной России выступали Никита Суханов, Алексей Климов и Александр Алифиренко.
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