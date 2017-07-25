Зарипов отстранен из-за допинга, "Магнитка" и ХК "Ак Барс" оспорят решение

МОСКВА, 25 июл — Р-Спорт, Никита Соболев. Четырехкратный обладатель Кубка Гагарина, трехкратный чемпион мира по хоккею в составе сборной России форвард казанского "Ак Барса" Данис Зарипов отстранен от соревнований до 22 мая 2019 года в связи с положительной допинг-пробой; "Ак Барс" и магнитогорский "Металлург" приняли решение совместно подавать апелляцию.

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Пресс-служба КХЛ во вторник объявила, что 36-летний Зарипов, в прошлом сезоне выступавший за магнитогорский "Металлург", сдал положительный допинг-тест в ходе чемпионата КХЛ-2016/17. В пробе 36-летнего хоккеиста обнаружены препараты, относящиеся к классам S6.b — Стимуляторы и S5 — Диуретики и маскирующие агенты".

Допинг-контроль в чемпионате КХЛ сезона-2016/2017 проводился совместно с Международной федерацией хоккея (IIHF) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Дисциплинарный комитет IIHF рассмотрел дело Зарипова 21 июля 2017 года и после изучения всех материалов принял решение об отстранении от участия его в соревнованиях до 22 мая 2019 года. КХЛ также отстранила игрока на срок, указанный в решении дисциплинарного комитета IIHF.

Необходимо разобраться

Вице-премьер РФ Виталий Мутко, комментируя ситуацию вокруг наказания Зарипова, заявил агентству "Р-Спорт", что необходимо индивидуально подходить к каждому случаю обнаружения допинга у спортсмена. "Каждый случай индивидуален, — отметил Мутко. — Так и рассматриваются такие дела. Есть система (допингового) контроля".

Министр спорта РФ Павел Колобков подчеркнул, что все нарушители антидопинговых правил должны подвергаться санкциям, вне зависимости от регалий и заслуг. "Все, кто нарушают, должны быть наказаны, невзирая на имена и звания! Если виновен — то будет дисквалификация. Но в каждом конкретном случае нужно разбираться, человека обвинить очень легко!" — сказал Колобков агентству "Р-Спорт".

Экс-глава КХЛ Александр Медведев выразил надежду, что ситуация с допингом Зарипова является недоразумением. "Надо сначала разобраться, а потом уже делать выводы. В современном спортивном мире мы сталкиваемся с разными случаями. Хорошо известно, что в хоккее нет смысла в допинге, поэтому я очень надеюсь, (что) этот случай будет развеян. Очень хочется надеяться, что это недоразумение. Зарипов — великий хоккеист", — сказал Медведев корреспонденту агентства "Р-Спорт" по телефону.

Апелляции быть

Зарипов, в минувшем сезоне выступавший за "Магнитку", вернулся в "Ак Барс" после четырехлетней паузы. Вице-президент магнитогорского клуба Геннадий Величкин заверил, что клубы совместно будут подавать апелляцию на отстранение игрока.

"Ни мы, ни Казань, ни Данис не сдаемся. Будет продолжаться это разбирательство, будет подана апелляция, будем это решать в суде совместно мы, Казань и Данис", — сказал Величкин.

"Зарипов является легендой "Ак Барса", клуб совместно с "Магниткой" окажет ему всестороннюю помощь по вопросу апелляции", — заверил директор ООО "СКП "Татнефть — Ак Барс" Шамил Хуснутдинов.

Собственное расследование

Величкин рассказал, что "Магнитка" проводила собственное расследование по ситуации с допинг-пробой Зарипова с участием независимых специалистов, однако ничего экстраординарного обнаружено не было. Величкин отметил, что перед плей-офф КХЛ из международной федерации пришли сведения WADA о том, что в допинг-пробе Зарипова найден в допустимых нормах псевдоэфедрин, а также мочегонное средство, которое по нормативам WADA является препаратом прикрытия.

"И они понимают: раз есть препарат-прикрытие и псевдоэфедрин, несмотря на допустимые нормы, то это является каким-то нарушением, и все. Это была просто информация", — сказал Величкин.

Затем, по словам Величкина, пришло письмо из IIHF, что "это все вилами по воде писано, и все настолько незначительно, что федерация не отстранила игрока, и игрок может выступать и в чемпионате, и за сборную до определенного решения, до разбирательств". "Похоже, разбирательства прошли. Мы Даниса не бросали, вместе пытались разобраться, ничего особенного там не нашли — ни доктора, ни специалисты, которых мы привлекали. Нас, в принципе, все успокоили, тем более, об этом знали и IIHF, и ФХР, и КХЛ, поэтому все было нормально", — добавил он.

Величкин напомнил, что "Металлург" планировал продлить контракт с 36-летним Зариповым, "но появилась третья сторона, которая тоже все об этом знала". "Мы проводили совместные консультации, и мы приняли решение, что Данис будет играть в Казани. То есть у нас не было войны с Казанью, были нормальные и деловые отношения, и мы полюбовно решили, что Данис будет играть в Казани", — заключил он.

"Ак Барс": контракт не активирован

Хуснутдинов заявил агентству "Р-Спорт", что при заключении контракта "Ак Барс" знал о незначительном превышении нормы в допинг-пробе Зарипова, при этом контракт хоккеиста с командой из Татарстана не активирован.

"При заключении контракта мы об этом знали, но у нас была информация, что было незначительное превышение, и каких-то серьезных санкций не должно быть, — сказал Хуснутдинов по телефону. — Мы исходили из этого. Во-вторых, до сегодняшнего дня контракт так и не активирован, не вступил в силу, потому что мы проводили более углубленный медосмотр, нам потребовались дополнительные консультации специалистов-медиков, поэтому Данис и выезжал за границу. На сегодня мы убеждены, что со здоровьем у него все в порядке, и он может быть допущен. Но эта новость как снег на голову".