Зарипов отстранен из-за допинга, "Магнитка" и ХК "Ак Барс" оспорят решение

МОСКВА, 25 июл — Р-Спорт, Никита Соболев. Четырехкратный обладатель Кубка Гагарина, трехкратный чемпион мира по хоккею в составе сборной России форвард казанского "Ак Барса" Данис Зарипов отстранен от соревнований до 22 мая 2019 года в связи с положительной допинг-пробой; "Ак Барс" и магнитогорский "Металлург" приняли решение совместно подавать апелляцию.
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Допинг-контроль в чемпионате КХЛ сезона-2016/2017 проводился совместно с Международной федерацией хоккея (IIHF) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Дисциплинарный комитет IIHF рассмотрел дело Зарипова 21 июля 2017 года и после изучения всех материалов принял решение об отстранении от участия его в соревнованиях до 22 мая 2019 года. КХЛ также отстранила игрока на срок, указанный в решении дисциплинарного комитета IIHF.
Необходимо разобраться
Вице-премьер РФ Виталий Мутко, комментируя ситуацию вокруг наказания Зарипова, заявил агентству "Р-Спорт", что необходимо индивидуально подходить к каждому случаю обнаружения допинга у спортсмена. "Каждый случай индивидуален, — отметил Мутко. — Так и рассматриваются такие дела. Есть система (допингового) контроля".
Экс-глава КХЛ Александр Медведев выразил надежду, что ситуация с допингом Зарипова является недоразумением. "Надо сначала разобраться, а потом уже делать выводы. В современном спортивном мире мы сталкиваемся с разными случаями. Хорошо известно, что в хоккее нет смысла в допинге, поэтому я очень надеюсь, (что) этот случай будет развеян. Очень хочется надеяться, что это недоразумение. Зарипов — великий хоккеист", — сказал Медведев корреспонденту агентства "Р-Спорт" по телефону.
Апелляции быть
"Ни мы, ни Казань, ни Данис не сдаемся. Будет продолжаться это разбирательство, будет подана апелляция, будем это решать в суде совместно мы, Казань и Данис", — сказал Величкин.
"Зарипов является легендой "Ак Барса", клуб совместно с "Магниткой" окажет ему всестороннюю помощь по вопросу апелляции", — заверил директор ООО "СКП "Татнефть — Ак Барс" Шамил Хуснутдинов.
Собственное расследование
Величкин рассказал, что "Магнитка" проводила собственное расследование по ситуации с допинг-пробой Зарипова с участием независимых специалистов, однако ничего экстраординарного обнаружено не было. Величкин отметил, что перед плей-офф КХЛ из международной федерации пришли сведения WADA о том, что в допинг-пробе Зарипова найден в допустимых нормах псевдоэфедрин, а также мочегонное средство, которое по нормативам WADA является препаратом прикрытия.
Затем, по словам Величкина, пришло письмо из IIHF, что "это все вилами по воде писано, и все настолько незначительно, что федерация не отстранила игрока, и игрок может выступать и в чемпионате, и за сборную до определенного решения, до разбирательств". "Похоже, разбирательства прошли. Мы Даниса не бросали, вместе пытались разобраться, ничего особенного там не нашли — ни доктора, ни специалисты, которых мы привлекали. Нас, в принципе, все успокоили, тем более, об этом знали и IIHF, и ФХР, и КХЛ, поэтому все было нормально", — добавил он.
Величкин напомнил, что "Металлург" планировал продлить контракт с 36-летним Зариповым, "но появилась третья сторона, которая тоже все об этом знала". "Мы проводили совместные консультации, и мы приняли решение, что Данис будет играть в Казани. То есть у нас не было войны с Казанью, были нормальные и деловые отношения, и мы полюбовно решили, что Данис будет играть в Казани", — заключил он.
"Ак Барс": контракт не активирован
Хуснутдинов заявил агентству "Р-Спорт", что при заключении контракта "Ак Барс" знал о незначительном превышении нормы в допинг-пробе Зарипова, при этом контракт хоккеиста с командой из Татарстана не активирован.