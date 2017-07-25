ХК "Ак Барс" поможет дисквалифицированному Зарипову с апелляцией

МОСКВА, 25 июл — Р-Спорт. Нападающий Данис Зарипов является легендой хоккейного клуба "Ак Барс", казанцы совместно с магнитогорским "Металлургом" окажут игроку всестороннюю помощь по вопросам апелляции на решение об отстранении в связи с положительной допинг-пробой, заявил агентству "Р-Спорт" директор ООО "СКП "Татнефть – Ак Барс" Шамил Хуснутдинов.
"Зарипов является легендой "Ак Барса", клуб совместно с "Магниткой" окажет ему всестороннюю помощь по вопросу апелляции", — сказал Хуснутдинов по телефону.
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