Глава Минспорта прокомментировал отстранение хоккеиста Зарипова за допинг

ЛЕЙПЦИГ (Германия), 25 июл — Р-Спорт, Александр Рогулев. Все спортсмены, нарушающие антидопинговые правила, должны понести наказания, независимо от их регалий, заявил агентству "Р-Спорт" министр спорта РФ Павел Колобков, комментируя отстранение знаменитого хоккеиста Даниса Зарипова.

Во вторник КХЛ объявила, что четырехкратный обладатель Кубка Гагарина нападающий казанского "Ак Барса" Данис Зарипов, который в прошлом сезоне выступал за магнитогорский "Металлург", отстранен до мая 2019 года из-за положительной допинг-пробы, взятой в чемпионате КХЛ-2016/17.

"Все кто нарушает, должны быть наказаны, невзирая на имена и звания! Если виновен — то будет дисквалификация. Но в каждом конкретном случае нужно разбираться, человека обвинить очень легко!" — сказал Колобков.

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