Хоккеисты Дерек Смит и Андрей Конев отстранены IIHF из-за допинга в КХЛ

МОСКВА, 25 июл — Р-Спорт. Защитники Андрей Конев и Дерек Смит, выступавшие в прошлом сезоне за владивостокский "Адмирал" и загребский "Медвешчак" в КХЛ, отстранены от выступлений из-за положительных допинг-проб, взятых в прошлом сезоне, сообщили агентству "Р-Спорт" в пресс-службе КХЛ.
В допинг-пробе обоих спортсменов обнаружены препараты, относящиеся к классу S6.а — Стимуляторы. Канадец отстранен до 2 сентября 2018 года, а Конев — до 19 ноября 2017 года.
Конев, которому в январе исполнилось 28 лет, в прошлом сезоне в регулярном чемпионате КХЛ сделал две результативные передачи в 24 матчах, а в 6 матчах плей-офф баллов за результативность не получил. 32-летний Смит в 44 играх регулярного чемпионата набрал 9 очков (2 шайбы + 7 передач).
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