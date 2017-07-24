Сочи примет ЧМ-2019 по боксу среди мужчин

МОСКВА, 24 июл — Р-Спорт, Олег Богатов. Чемпионат мира по боксу среди мужчин в 2019 году пройдет в Сочи, сообщил агентству "Р-Спорт" генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев.

Данное решение было принято в понедельник на проходящем в Москве исполкоме Международной ассоциации любительского бокса (AIBA).

"На конгрессе принято решение в пользу России", — сообщил Кремлев.

Конкурентами России были Индия, Таиланд, Турция и Украина.

Также было принято решение провести конгресс AIBA в 2018 году в Москве.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт" >>