IAAF подтвердила участие в ЧМ-2017 19 легкоатлетов из России

МОСКВА, 24 июл — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в понедельник вечером подтвердила Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) участие в чемпионате мира в Лондоне 19 российских легкоатлетов и 12 сопровождающих спортсменов лиц, сообщила агентству "Р-Спорт" начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова.

Ранее Орлова заявила "Р-Спорт", что в понедельник ВФЛА отправит в IAAF итоговую заявку из 19 россиян на чемпионат мира, который пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа. Российские легкоатлеты, выполнившие норматив для допуска на старт и имеющие индивидуальные разрешения от IAAF, смогут выступить на чемпионате мира в нейтральном статусе.

"Только что пришел официальный ответ из IAAF с подтверждением участия наших спортсменов и их сопровождающих лиц в чемпионате мира в Лондоне — 19 спортсменов и 12 сопровождающих. В письме IAAF говорится: "Мы с удовольствием подтверждаем участие спортсменов, перечисленных ниже, в нейтральном статусе в предстоящем чемпионате мира IAAF в Лондоне", — сказала Орлова по телефону.

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