ФК "Краснодар" обыграл "Тосно" в матче второго тура чемпионата России

МОСКВА, 22 июл — Р-Спорт. Футболисты "Краснодара" на своем поле добились победы над "Тосно" (Ленинградская область) в матче второго тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в субботу в Краснодаре, завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0. Голы на свой счет записали Маурисио Перейра (58-я минута) и Жоаозиньо (66).

"Краснодар" одержал вторую победу в двух стартовых турах и следующий матч проведет 31 июля на выезде против московского "Спартака". "Тосно" потерпел второе поражение и в третьем туре 30 июля примет на своем поле петербургский "Зенит".

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