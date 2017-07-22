Ингушский боец стал чемпионом M-1 Challenge в легчайшем весе

МАГАС, 22 июл — РИА Новости, Адам Буражев. Боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев одержал победу в поединке за титул чемпиона M-1 Challenge в легчайшем весе на Международном турнире "Битва в горах" в Ингушетии и посвятил свою победу 25-летию республики. С триумфом молодого бойца поздравил и глава республики Юнус-Бек Евкуров. В социальных сетях он написал, что Мовсар провел пять захватывающих раундов, и несмотря на травму кисти, полученную на первых минутах боя, стал чемпионом.

"Его сильнейший соперник Павел Витрук сражался, как лев, и бился до последнего, но Мовсар не из тех, кто готов уступить. Он в очередной раз продемонстрировал лучшие качества истинного бойца, сражающегося за честь своей республики, своего народа. Поздравляю Мовсара Евлоева с титулом! Пусть он и дальше нас радует своими яркими, зрелищными победами", — написал Евкуров.

Шестой Международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 81 "Битва в горах" был приурочен к четвертьвековому юбилею образования республики и традиционно прошел в Джейрахском районе. В состязаниях принимали участие лучшие мастера смешанных единоборств из Бразилии, США, Канады, Франции, Казахстана, Киргизии, Испании, Украины, Грузии и ряда российских регионов. От Ингушетии выступали семь спортсменов.

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Арена для проведения поединков, бойцовский ринг и трибуны для зрителей находятся под открытым небом в окружении величественных гор и средневековых памятников ингушской архитектуры.

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