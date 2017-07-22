Синхронисты Каланча/Мальцев завоевали золото ЧМ в произвольной программе

БУДАПЕШТ, 22 июл — Р-Спорт. Российский дуэт синхронистов Александр Мальцев/Михаэла Каланча завоевал золотую медаль чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште в произвольной программе в миксте.

С программой под музыку "Пой, пой, пой" Луи Примы в оркестровке Бенни Гудмена дуэт Мальцев/Каланча набрал 92,6000 балла. Серебро взяли итальянцы Джорджо Минизини и Марианджела Перрупато (91,1000), бронзу — американцы Билл Мэй и Канако Китао Спендлав (88,7667).

Ранее Мальцев и Каланча, которые стали последними в истории чемпионами мира в синхронном плавании в связи с решением конгресса Международной федерации плавания (FINA) о переименовании этого вида спорта в артистическое плавание, завоевали в Будапеште серебро в технической программе.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.

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