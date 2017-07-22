ФК "Зенит" вырвал победу у "Рубина" в матче 2-го тура чемпионата России

МОСКВА, 22 июл — Р-Спорт. Футболисты санкт-петербургского "Зенита" на своем поле вырвали победу у казанского "Рубина" в матче второго тура чемпионата России.

Субботняя игра на стадионе "Санкт-Петербург" прошла под закрытой крышей и завершилась со счетом 2:1. На гол Рифата Жемалетдинова (45-я минута) "сине-бело-голубые" ответили точным ударом Себастьяна Дриусси (51). Он же забил и победный гол в добавленное во втором тайме время.

"Зенит" в следующем туре 30 июля сыграет с "Тосно" (Ленинградская область), "Рубин" днем ранее примет тульский "Арсенал".

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