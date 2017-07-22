МОСКВА, 22 июл — Р-Спорт. Ралли-рейд "Шелковый путь" в 2017 году в связи с непростыми погодными условиями для участников выдался более трудным, чем прошлогодний, заявил руководитель проекта международное ралли "Шелковый путь" Владимир Чагин.

Ралли-марафон "Шелковый путь" 2017 года завершился абсолютной победой российской команды "КАМАЗ-мастер" в зачете грузовиков и защитой титула среди внедорожников французом Сирилем Депре из Peugeot. Гонка, проводимая с 2009 года, в этот раз проходила по территории России, Казахстана и Китая.

"В этом году ралли "Шелковый путь" вновь стало грандиозным международным праздником, за ходом которого следили миллионы людей по всему миру, а также российские, казахстанские и китайские болельщики, приветствовавшие нас везде, куда бы мы ни приехали", — сказал Чагин, которого цитирует пресс-служба соревнований.

"В этом году для участников гонка получилась еще сложнее: дождь, преследовавший нас от самой Москвы, стал дополнительным испытанием. Но мы рады, что все участники с честью этот вызов приняли и смогли ответить на него со всей отвагой, присущей настоящим спортсменам. Я хотел бы поблагодарить всех, кто принимал участие в этом ралли, и команду организаторов ралли "Шелковый путь" – это была настоящая гонка и незабываемое приключение!", — добавил Чагин.