Маглионе переизбран на пост президента Международной федерации плавания

БУДАПЕШТ, 22 июл — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Президент Международной федерации плавания (FINA) Хулио Маглионе решением конгресса организации переизбран на новый срок.

Уругвайский функционер, которому в ноябре исполнится 82 года, возглавляет федерацию на протяжении последних восьми лет. В предыдущий раз он переизбирался в 2013 году.

Соперником Маглионе за пост главы FINA являлся президент Европейской лиги плавания (LEN) итальянец Паоло Барелли. За Маглионе было отдано 159 голосов, за Барелли — 77. Первым вице-президентом был избран Хусейн Аль-Мусаллам (Кувейт), вторым вице-президентом — южноафриканец Сэм Рамсами.

Конгресс FINA проходит в субботу в Будапеште.

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