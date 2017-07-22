Путин направил приветствие участникам Дня российского бокса

Владимир Путин на тренировочной базе сборной России по боксу. Архивное фото

Владимир Путин на тренировочной базе сборной России по боксу. Архивное фото

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Дня российского бокса, отметив победы и достижения отечественной школы.

День российского бокса впервые отмечают 22 июля.

"В нашей стране он традиционно пользуется большой заслуженной популярностью. Российские борцы неизменно участвуют в самых престижных международных первенствах, своими победами и достижениями подтверждают славу отечественной школы бокса", — говорится в приветствии, опубликованном на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что бокс воспитывает волю, целеустремленность, самодисциплину и уважение к сопернику — качества, необходимые и в повседневной жизни, помогающие преодолевать трудности.