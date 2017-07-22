В ФСПР не видят смысла менять название синхронного плавания

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Президент Федерации синхронного плавания России (ФСПР) Алексей Власенко не видит смысла менять название курируемого организацией вида спорта. Об этом он рассказал в интервью агентству "Р-Спорт".

В субботу на конгрессе Международной федерации плавания (FINA) было принято решение переименовать синхронное плавание в артистическое.

По словам Власенко, это решение бессмысленно, и руководство ФСПР попытается оставить неизменным название этого вида спорта в России.

"Думаю, в России мы сохраним название. К примеру, в мире художественную гимнастику тоже называют не так, как у нас, — rhythmic gymnastics (ритмическая гимнастика — прим.ред.), — сказал агентству президент российской федерации синхронного плавания.

Неясно, к чему это переименование может привести, считает вице-президент федерации, четырехкратная олимпийская чемпионка Ольга Брусникина.

"Пока это не влечет за собой изменений правил. В любом случае синхронное сообщество будет бороться за то, чтобы именно синхронность как объективный фактор оценки оставалась ключевым моментом в нашем виде спорта. Конечно, мы прекрасно понимали, что раз вопрос вынесен на общее голосование конгресса, вряд ли рекомендация бюро будет отклонена", — сказала Брусникина в беседе с корреспондентом агентства.

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