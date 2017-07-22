Ходок Широбоков победил на 10 км на ЧЕ среди спортсменов не старше 20 лет
МОСКВА, 22 июл — Р-Спорт. Россиянин Сергей Широбоков стал победителем соревнований по спортивной ходьбе на дистанции 10 километров на чемпионате Европы среди легкоатлетов не старше 20 лет.
В субботу Широбоков, выступающий под нейтральным флагом на международных стартах из-за дисквалификации ВФЛА, преодолел дистанцию за 43 минуты 21,29 секунды. Серебро досталось испанцу Хосе Мануэлю Пересу (44.17,23). Бронза у украинца Эдуарда Забуженко (44.22,16).
Чемпионат Европы в Гроссето (Италия) завершится в воскресенье.