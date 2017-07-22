Ходок Широбоков победил на 10 км на ЧЕ среди спортсменов не старше 20 лет

Спортсмены на соревнованиях по спортивной ходьбе. Архивное фото

Спортсмены на соревнованиях по спортивной ходьбе. Архивное фото

МОСКВА, 22 июл — Р-Спорт. Россиянин Сергей Широбоков стал победителем соревнований по спортивной ходьбе на дистанции 10 километров на чемпионате Европы среди легкоатлетов не старше 20 лет.

В субботу Широбоков, выступающий под нейтральным флагом на международных стартах из-за дисквалификации ВФЛА, преодолел дистанцию за 43 минуты 21,29 секунды. Серебро досталось испанцу Хосе Мануэлю Пересу (44.17,23). Бронза у украинца Эдуарда Забуженко (44.22,16).

Чемпионат Европы в Гроссето (Италия) завершится в воскресенье.