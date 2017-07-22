МОСКВА, 22 июл — Р-Спорт. Глава Стрелкового союза России (ССР) Владимир Лисин переизбран на пост президента Европейской стрелковой конфедерации (ESC) на новый четырехлетний срок, сообщается на официальном сайте ССР.

Выборы главы организации состоялись в пятницу в Баку. Лисин возглавляет ESC с 2009 года.

"Есть много, что мне нужно сделать. Я уверен, что новый президиум мне в этом поможет. Мы все будем работать для развития стрелкового спорта", — сказал после своего избрания Лисин, также являющийся вице-президентом Международной федерации стрелкового спорта.

Кроме того, исполнительный директор ССР Анна Лещикова была избрана в члены президиума ESC.

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