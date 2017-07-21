Дворкович рассказал о борьбе с агрессивными болельщиками перед ЧМ-2018

МОСКВА, 21 июл – Р-Спорт, Вероника Столбунова. Очень важно шаг за шагом показать борьбу с агрессивным поведением болельщиков на матчах Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), тем более что Россию впереди ждет чемпионат мира по футболу 2018 года, заявил вице-премьер правительства РФ Аркадий Дворкович.

В четверг контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский "Спартак" на 250 тысяч рублей и вынес серьезное предупреждение за расистское поведение болельщиков в матче за Суперкубок России со столичным "Локомотивом". Московское "Динамо" подверглось тем же санкциям за идентичное поведение фанатов в матче первого тура РФПЛ со "Спартаком".

"Я бы не стал акцентировать внимание на отдельных эпизодах. Очень важно показывать шаг за шагом борьбу с этим и делать так, чтобы их было все меньше на наших стадионах. Надо прививать культуру боления, надо работать с ассоциациями болельщиков. Как еще, если мы хотим провести чемпионат мира на высоком уровне", — сказал Дворкович журналистам.

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