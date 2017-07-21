В КЧР началась масштабная реконструкция столичного стадиона "Нарт"

ЧЕРКЕССК, 21 июл — РИА Новости. Главный стадион столицы Карачаево-Черкесии "Нарт", располагающейся в столице региона будет реконструирован впервые за 40 лет, сообщает пресс-служба главы региона.

На реконструкции объекта присутствовал глава республики Рашид Темрезов. Спортивное сооружение составляет 7,5 тысяч квадратных метров.

"По поручению главы Карачаево-Черкессии, правительство республики проделало работу по включению спортобъекта в федеральную целевую программу по развитию физкультуры и спорта в России с софинансированием из республиканского бюджета", — пояснили в пресс-службе.

Так, в рамках проведения работ, планируется реконструировать трибуны и заменить старые сидения на комфортные новые. На стадионе находится 10 тысяч посадочных мест. Будут построены три новых спортзала для тренировок спортсменов и крытый легкоатлетический манеж.

Футбольное поле обеспечат натуральным покрытием и новой дренажной системой. По его периметру расположится беговая дорожка с современным покрытием. На стадионе появятся новые баскетбольная и волейбольная площадки.

После осмотра территории объекта Темрезов поручил членам правительства республики, ответственным за реконструкцию стадиона, обеспечить выполнение всех нормативных требований для спортивного объекта такого уровня, предусмотреть зону для парковки, а также места на трибунах и в дополнительных помещениях для маломобильных граждан.

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