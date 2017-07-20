Группа "ФосАгро" станет стратегическим партнером шахматиста Сергея Карякина

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Компания "ФосАгро" выступит стратегическим партнером российского гроссмейстера Сергея Карякина при подготовке к турниру претендентов на звание чемпиона мира, который состоится в марте 2018 года. Об этом РИА Новости рассказал менеджер шахматиста Кирилл Зангалис.

"Спасибо за поддержку такой известной компании. Я постараюсь с ее помощью еще больше улучшить свои результаты и добиться победы в турнире претендентов. Это моя главная цель моей жизни — стать чемпионом мира. У меня в коллекции есть все награды, кроме короны чемпиона мира по шахматам", — приводит Зангалис слова Карякина.

Отмечается, что Карякину будет оказана целевая поддержка. Выделенные средства пойдут, в частности, на усиление его тренерского штаба и приобретение супермощных компьютеров.

По информации РИА Новости, контракт будет рассчитан на один год с возможностью продления.