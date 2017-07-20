Группа "ФосАгро" станет стратегическим партнером шахматиста Сергея Карякина

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Компания "ФосАгро" выступит стратегическим партнером российского гроссмейстера Сергея Карякина при подготовке к турниру претендентов на звание чемпиона мира, который состоится в марте 2018 года. Об этом РИА Новости рассказал менеджер шахматиста Кирилл Зангалис.
Отмечается, что Карякину будет оказана целевая поддержка. Выделенные средства пойдут, в частности, на усиление его тренерского штаба и приобретение супермощных компьютеров.
По информации РИА Новости, контракт будет рассчитан на один год с возможностью продления.