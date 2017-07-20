Теннисисты из Москвы выиграли три золота на юношеском первенстве Европы

Спортсмена держит в руке шарик для настольного тенниса. Архивное фото

Спортсмена держит в руке шарик для настольного тенниса. Архивное фото

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Теннисисты из Москвы выиграли три золота на юношеском первенстве Европы в Гимарайнше (Португалия), сообщает mos.ru.

Москвичка Анна Красикова вместе с партнершами по сборной Марией Тайлаковой, Анастасией Колиш, Кристиной Казанцевой и Дарьей Шадриной стали главной сенсацией турнира. В финале они обыграли фаворита первенства — сборную Румынии, за которую выступали сильнейшие спортсменки. Чтобы победить в решающем поединке, теннисисткам понадобились три пятисетовые встречи.

Российские юноши уступили немецким сверстникам в финале. Игра закончилась со счетом 0:3. В составе российской команды выступал москвич Лев Кацман.

Обе кадетские сборные России заняли первое место в командном первенстве. Юноши переиграли французов со счетом 3:0. За сборную России выступали москвич Владислав Макаров, а также Владимир Сидоренко, Максим Гребнев и Глеб Иванов.

А девушки подтвердили звание сильнейших в Европе, завоеванное в прошлом году. В финале россиянки обыграли представительниц Франции — 3:1. Москву в кадетской сборной представляла Наталья Малинина, также за Россию выступали Екатерина Зиронова, Элизабет Абраамян и Арина Слаутина.