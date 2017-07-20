Восемь российских легкоатлетов допустили к стартам под нейтральным флагом

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) допустила еще восемь российских легкоатлетов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, сообщается в релизе организации.

В список вошли Илья Иванюк (прыжки в высоту), Сергей Литвинов (молот), Алена Лутковская (прыжки с шестом), Данил Лысенко (прыжки в высоту), Софья Палкина (молот), Валерий Пронькин (молот), Владислав Сарайкин (ходьба) и Екатерина Соколенко (бег с препятствиями на 3000 метров).

Иванюк, Литвинов, Лысенко и Пронкин выполнили квалификационные нормативы для участия в чемпионате мира, который пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.

IAAF отмечает, что на этом этапе рассмотрения российские легкоатлеты подали 61 одну заявку на выступление под нейтральным флагом, 53 из них ассоциация отклонила.

Всего на данный момент к участию допущены 49 россиян. Полученный от IAAF допуск не гарантирует участие легкоатлетов во всех стартах, окончательное решение принимают организаторы турниров.

IAAF в ноябре 2015 года временно отстранила Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) и российских легкоатлетов от международных соревнований после обвинений в адрес России в многочисленных нарушениях антидопинговых правил. Для восстановления членства ВФЛА была создана специальная рабочая группа во главе с Руне Андерсеном.

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