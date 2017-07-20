МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) допустила еще восемь российских легкоатлетов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, сообщается в релизе организации.
Иванюк, Литвинов, Лысенко и Пронкин выполнили квалификационные нормативы для участия в чемпионате мира, который пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.
IAAF отмечает, что на этом этапе рассмотрения российские легкоатлеты подали 61 одну заявку на выступление под нейтральным флагом, 53 из них ассоциация отклонила.
IAAF в ноябре 2015 года временно отстранила Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) и российских легкоатлетов от международных соревнований после обвинений в адрес России в многочисленных нарушениях антидопинговых правил. Для восстановления членства ВФЛА была создана специальная рабочая группа во главе с Руне Андерсеном.
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