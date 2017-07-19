Амфетамин и киберспорт: золотая лихорадка без допинг-контроля

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости, Иван Воронцов. Размер призовых в киберспорте практически удваивается каждый год на протяжении последних семи лет. Если еще в 2011 году игроки заработали на всех турнирах меньше шести миллионов долларов, то уже в августе 2017-го на одном лишь The International 7 команды разыграют сумму почти в три с половиной раза большую — 21,6 миллиона долларов. Разрастание киберспорта до уровня полноценной индустрии, в которой крутятся огромные деньги, привело к тому, что туда пришли и проблемы, присущие классическому спорту. И самая острая из них — допинг. В киберспорте существует термин — Actions per minute: это количество осмысленных действий за 60 секунд. У обычного человека этот показатель будет находиться на отметке около 100. Человек, играющий на среднем уровне, совершает около 160-180 действий. Так вот, у профессионального киберспортсмена показатель приближается к 400, а иногда и превышает этот уровень. В первую очередь такими скоростями известны корейские игроки в Starcraft. Рекорд принадлежит Пак "July" Сон Чжуну: в одном из матчей он совершил 818 действий за 60 секунд.

Разумеется, в зависимости от игры эта цифра варьируется, однако факт остается фактом — за такими скоростями обычный человек просто не уследит. Сюда же добавляется второй фактор: эти действия — не работа машинистки, которая вбивает текст слепым набором. Игра подразумевает наличие противника, на действия которого необходимо реагировать не только быстро, но и правильно. Время реакции у киберспортсменов находится на уровне 0,13-0,15 секунды — обычный человек среагирует примерно в два раза медленнее. В качестве примера: в Сети немало нарезок из Counter-Strike: Global Offensive под названием Inhuman Reaction — "нечеловеческая реакция".

Третий фактор: речь идет не о 60 секундах игры, в которых человек совершает 400 операций, часть из которых — на реакции с откликом в 0,13 секунды. Игроки действуют в подобном режиме по несколько часов. Например, финальные матчи чемпионата мира и большинства крупных турниров по Dota 2 играются в формате "до трех побед". Каждая игра может длиться от 20 минут до часа-полутора (в отдельных случаях и до трех часов, но это скорее исключение) — и на выходе мы получаем пять часов тяжелейшей работы не только пальцев, но и мозга. CS:GO — матч играется до 16 выигранных раундов, каждый раунд длится полторы-две минуты. Финалы крупных турниров играются до двух побед — соответственно, это приблизительно три часа упорной борьбы. Причем важно понимать, что противники — такие же мастера, которые выдают те же 400 с лишним действий в минуту с такой же высокой реакцией.

В Dota 2 90% всех призовых за год приходится примерно на 30 команд (чуть больше 200 человек). В Counter-Strike ситуация еще интереснее: по данным Esportearnings.com, на долю дюжины команд, а это 60 человек без учета замен в составах, приходится больше половины всех разыгранных с 2012 года 36 миллионов долларов. В таких условиях у многих игроков неизбежно возникают мысли об использовании разного рода фармакологии, которая должна помочь им улучшить свои показатели и выбиться в элиту киберспорта.

Случаи приема подобных препаратов известны. В 2015 году Кори "Semphis" Фрисен, тогда выступавший за крупную американскую организацию Cloud9, во время интервью абсолютно непринужденно признал, что абсолютно все члены его команды принимали аддерол. О приеме этого препарата также заявил Тайлер "Calm" Мозинго, игрок в Halo. Аддерол — это смесь солей амфетамина, стимулятор, который в США, благодаря активной работе фармацевтического лобби, выписывают при любом удобном случае. Усталость? Проблема с концентрацией внимания? Вот, пожалуйста, возьми пачку оранжевых таблеток.

На данный момент на сайте ВАДА отсутствует какая-либо информация о допинге в киберспорте — то есть сегодня официального списка запрещенных препаратов в принципе нет. Более того, пока в ВАДА на повестке дня нет даже вопроса о введении такого списка — по крайней мере, в среднесрочной перспективе. Накачанный деньгами киберспорт оказался в правовом вакууме: с точки зрения регулирования полная вольница, пространство для маневра у игроков — колоссальное.

Вопрос в том, что даже если ВАДА начнет работу в этом направлении, то решить проблему "с наскока" не получится. Во-первых, принцип "а давайте возьмем список запрещенных препаратов из шахмат и сделаем такой же в киберспорте" не сработает. Да, будут запрещены кофеин, эфедрин, те же аддерол с риталином. Однако целый ряд препаратов, которые могут оказать существенное влияние на результат, например геранамин, останутся разрешенными. Другой вариант — использовать список препаратов, "запрещенных в любое время". В таком случае возможна следующая ситуация: врач прописывает одному из игроков с бронхитом или астмой препарат, содержащий сальбутамол. На результатах выступления киберспортсмена прием этого препарата не скажется, однако в списке ВАДА он есть, и при превышении определенной дозировки игрок должен быть отстранен. В лучшем случае — на пару лет.

В ситуации, когда киберспорт официально признан во многих странах, а в мире уже более 30 долларовых миллионеров, заработавших эти деньги только за счет призовых, к ВАДА возникает целый ряд вопросов. В частности, что будет, если выяснится, например, что добрая половина участников крупнейших турниров сидит на амфетамине (или его производных, легальных в некоторых странах)? Не вызовет ли это взрывного спроса на стимуляторы среди тех же подростков, желающих добиться таких успехов? В России получить подобные препараты можно по рецепту, но не просто от врача и даже не всегда главврача — решение будет принимать специальная комиссия. В Америке же ситуация обстоит совершенно иначе, пусть и слегка отличается в разных штатах. С одной стороны, за неправомерно выписанный рецепт там можно лишиться врачебной лицензии и попрощаться с профессией. С другой стороны, лишиться ее гораздо проще, если не оказать помощь пациенту — например, пришедшему и пожаловавшемуся на постоянную усталость и потерю концентрации. Получается, для доктора проще выписать "больному" ядреных амфетаминов: меры приняты, галочка проставлена. Что касается самих игроков, то таков североамериканский менталитет: люди готовы жертвовать здоровьем в погоне за результатом, особенно если речь идет об успешной карьере в сфере, капитализация которой растет в геометрической прогрессии.

В любом случае ход за ВАДА: либо в ускоренном режиме сформировать список запрещенных препаратов и ввести его, стараясь избежать вышеупомянутых коллизий, либо быть готовыми к амфетаминовому буму. Фармакологические компании наверняка будут рады.