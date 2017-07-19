Журналисты на ЧМ-2018 смогут бесплатно ездить на поездах между городами

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости/Прайм. Аккредитованные на чемпионат мира по футболу 2018 года журналисты во время турнира, который пройдет в России, смогут бесплатно перемещаться на поездах между городами, в которых будут проводиться матчи, сообщил генеральный директор АНО "Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года в РФ" Терентий Мещеряков.
"Решение уже есть о том, что журналисты будут путешествовать бесплатно на чемпионате мира. Безусловно, это блок мест, который будет выделен для СМИ", — сообщил Мещеряков журналистам.
Дирекция в среду озвучила результаты работы бесплатного транспорта для болельщиков во время проведения Кубка конфедераций-2017 по футболу, в том числе по бесплатному проезду на поездах. По данным АНО, во время Кубка конфедераций, который прошел в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи в период с 17 июня по 2 июля, 355 журналистов из 103 редакций СМИ воспользовались бесплатным проездом на поездах.
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