ФК "Зенит" пригласил в Петербург человека, построившего стадион из соломы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Футбольный клуб "Зенит" пригласил для обмена опытом жителя Ставропольского края Романа Пономарева, в фермерском хозяйстве которого ранее построили футбольный стадион из соломы, напоминающий "Зенит-Арену".
"Мы подумали и решили поддержать Кубок мира на "Зенит-Арене" (ненастоящей) по соломенному футболу (настоящему). А автора идеи, нашего болельщика Романа Пономарева, мы ждем на стадионе "Санкт-Петербург" для обмена опытом. Билет пришлем", — сообщается в микроблоге "Зенита" в Twitter.
Мы подумали и решили поддержать Кубок мира на "Зенит-Арене" (ненастоящей) по соломенному футболу (настоящему).— ФК "Зенит" (@zenit_spb) 18 июля 2017 г.
Ставрополье, ждите посылку! pic.twitter.com/1zIIQcXtPZ
"Я никоим образом не хотел подшутить над клубом, за который болею. А соломенный стадион будет использоваться по назначению — то есть для игры в футбол на соломенном покрытии толщиной 20-25 сантиметров. Поскольку оно является рыхлым, то это тяжело, в какой-то степени аналог пляжного футбола", — рассказал Пономарев.
Ставропольский фермер из КФХ "Пономарево" удивил публику и стал притчей во языцех федеральных СМИ. Кажется, его очень комфортабельный стадион понравился и заядлым мем-мейкерам в Интернете. Свое творение фермер и его трудолюбивые товарищи посвятили знаменитому стадиону в Санкт-Петербурге. Стадион из тюков соломы был возведен за пять горячих дней, вложено в тренировочную базу 41 000 рублей. Фермер отдельно уточняет, что ни копейки "распилено" не было. Стадион – только часть удивительного музея соломы, который теперь есть под Светлоградом. Экспозиция музея состоит из соломеных микро-копий самых известных сооружений нашей цивилизации и "скульптурных" изображений представителей животного мира. #stavropolpoisk #stavropol #stav26 #news #новости #новостиставрополь #фермер #стадион #солома
Он отметил, что открытие соломенной спортивной арены состоится в субботу, когда пройдет товарищеский матч местных команд, которые будут играть составом в пять человек. В августе, по словам Пономарева, в рамках частной инициативы на стадионе планируется провести чемпионат мира по соломенному футболу. "Мы приглашаем все команды из всех стран", — сказал он.
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