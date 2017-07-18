"Спартак" сыграл вничью с "Динамо" в матче первого тура ЧР по футболу

МОСКВА, 18 июл — Р-Спорт. "Спартак" сыграл вничью в московском дерби с "Динамо" в матче первого тура чемпионата России по футболу.

Встреча, прошедшая во вторник в Химках, завершилась со счетом 2:2. В составе "Спартака" голы забили Куинси Промес (29-я минута) и Луис Адриано (32). У "Динамо" отличились Кирилл Панченко (54) и Александр Ташаев (90+3).

В следующем туре "Спартак" 23 июля в гостях сыграет с "Уфой", в этот же день "Динамо" примет екатеринбургский "Урал".

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