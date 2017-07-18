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Спорт

Путин на МАКС осмотрел макет салона самолета Sukhoi SportJet

Сюжет:
МАКС-2017 (65)
15:2118.07.2017
(обновлено: 16:10 18.07.2017)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВладимир Путин во время посещения XIII Международного авиационно-космического салона МАКС-2017. 18 июля 2017Владимир Путин во время посещения XIII Международного авиационно-космического салона МАКС-2017. 18 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ЖУКОВСКИЙ, 18 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках авиасалона МАКС-2017 осмотрел макет салона самолета Sukhoi SportJet, который создан специально для перевозки спортивных команд.

Сборка самолетов Sukhoi Superjet в Комсомольске-на-Амуре. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
Выпуск самолета Sportjet by Sukhoi для спорткоманд планируется к 2018 году
Ведущий научный специалист инновационного центра Олимпийского комитета России Ирина Зеленкова рассказала президенту, что перед Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро были проведены исследования по адаптации спортсменов к перелетам и по влиянию перелетов на спортивную работоспособность.

"Результаты всех этих научных исследований легли в основу данного концепта", — рассказала Зеленкова президенту.

По ее словам, самолет оснащен зонами восстановления, тестирования и диагностики, также есть и пространство для тренировок. "Вредно же в полете тренироваться", — отметил президент. Зеленкова пояснила, что спортсмены "не двигаются (во время полета), а мышцы в это время должны все равно работать".

Концепт самолета предполагает возможность для восстановления спортсменов, перевозку травмированных. Наблюдающий врач может провести все тестирования прямо на борту, нет необходимости ехать в медицинское учреждение. "Соревнования идут день за днем, соответственно, они могут перелететь, прилететь и сразу уже быть восстановлены и идти на игру", — добавила Зеленкова.

По словам президента ОАК Юрия Слюсаря, разработка Sukhoi SportJet имеет коммерческий потенциал.

Президент РФ Владимир Путин осмотрел на МАКС космический павильон, где его сопровождал гендиректор АО "НПО имени Лавочкина" Сергей Лемешевский.

Снимок Луны снятый с МКС. Архивное фото
© NASA
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В космическом павильоне президента больше всего заинтересовали лунные аппараты "Луна-24", который в 1976 году побывал на спутнике Земли, и "Луна Глоб", который отправится с Земли в 2019 году и не меньше года пробудет на спутнике. У этого стенда "НПО им. Лавочкина" президент провел больше всего времени.

Как рассказал позже Лемешевский, президент заинтересовался не только разницей в аппаратах, но и чем отличаются их задачи, как они будут решаться. "Глоб" — первый из серии четырех аппаратов, его задача проанализировать состав грунта прямо с поверхности Луны", — сказал Лемешевский.

Он отметил, что президенту рассказали, как происходит забор грунта. Два других аппарата будут запущены в 2022 и 2023 годах, сказал он. "Считается, что запуск четырех аппаратов – это изучение возможности создания лунной базы", — сказал Лемешевский журналистам.

Он пояснил, что аппараты должны четко исследовать условия, и в зависимости от этого будет производиться проектирование базы. К примеру, как отметил гендиректор НПО, важным фактором будет отсутствие или наличие воды в той или иной форме на Луне. "Если достаточно воды, то достаточно топлива. Если нет воды – это другая лунная база", — сказал он.

Лемешевский отметил, что на данном этапе развития космической отрасли понимает лунную базу как автоматизированный объект с робототехникой, а люди необходимы лишь для ремонта и исправления внештатных ситуаций; хотя, как отметил он, кратковременное пребывание человека на Луне технически возможно и сейчас.

Лунная база, по словам Лемешевского, необходима для исследования Вселенной. Владимиру Путину, по словам гендиректора НПО, в частности, рассказали, как функционирует радиотелескоп на орбите. "Вполне нормально такой радиотелескоп поставить на Луне", — сказал Лемешевский.

"С точки зрения научной базы Луна очень интересна. Техника на сегодняшний день готова. Вопрос лишь в заинтересованности науки и международного сообщества", — сказал он.

Он добавил, что в 2020 году совместно с европейскими коллегами должен быть запущен очередной аппарат "Экзомарс". Он будет состоять из посадочной платформы и орбитальной части. В российскую зону ответственности входит обеспечение доставки марсохода на планету.

После осмотра космического павильона президент и остальные члены делегации полакомились мороженым в стоящем неподалеку ларьке. Всего было съедено около 15 порций. Расплачивались сам Путин и глава "Ростеха" Сергей Чемезов. Причем, как позже сообщила продавщица журналистам, денег дали больше, чем требовалось. Президент предпочел пломбир в вафельном стаканчике.

 

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