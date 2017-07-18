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Спорт

В Калининграде пройдет фестиваль серфинг-культуры Locals Only

13:5118.07.2017
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкГорожане гуляют по набережной в городском квартале Рыбная деревня в Калининграде. Архивное фотоГорожане гуляют по набережной в городском квартале Рыбная деревня в Калининграде. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Спортивно-музыкальный фестиваль Locals Only, объединивший первые всероссийские соревнования по сёрфингу Bulli Surf Cup и масштабную развлекательную программу пройдет 29-30 июля на пляже города Зеленоградска Калининградской области, сообщают организаторы фестиваля.

Серфинг. Архивное фото
© Фото : фото группы арт-пространства "Море"
Чемпионат России по серфингу Bulli Surf Cup пройдет в трех городах

Сёрфингисты со всей России поборются в трех этапах за кубок Чемпиона в категории "Короткая доска". Для гостей фестиваля будут работать развлекательные и спортивные зоны: в зоне здоровья профессиональные тренеры расскажут, как поддерживать свое тело в тонусе, в школе сёрфинга любого желающего научат вставать на доску. Кроме того, организаторы фестиваля подготовили серию обучающих лекций от известных представителей сёрф-сообщества. Также пройдут граффити-контест от известных стрит-арт художников Калининграда, брэйк данс батл от ведущих танцевальных команд города и андергаунд хип-хоп батл от восьми самых талантливых исполнителей региона.

"Наряду со спортивной составляющей турнира перед организаторами стоит задача познакомить россиян с серфингом и серф-культурой. Мероприятие будет состоять из двух этапов: первый — это спортивная часть и соревнования среди профессиональных райдеров и любителей, а второй — развлекательная программа для гостей, которые хотели бы познакомиться и приобщиться к сёрф-культуре", — сказал исполнительный директор фестиваля и чемпионата Сергей Жуковский.

Всероссийские соревнования по сёрфингу Bulli Surf Cup организованы при поддержке Федерации сёрфинга России, министерства спорта и Инновационного центра Олимпийского комитета России.

Ветер, волны и -15°: зимний серфинг на Тихоокеанском побережье России
© Юрий Смитюк | StenincontestПервые дни зимы приносят отличные волны на дальний Восток России. В это время средняя температура воды – 0°С, воздуха — -15°С. Слабый ветер, снег – все это прекрасные условия для хорошего серфинга.Зимний серфинг на Тихоокеанском побережье России
© Юрий Смитюк | Stenincontest
Первые дни зимы приносят отличные волны на дальний Восток России. В это время средняя температура воды – 0°С, воздуха — -15°С. Слабый ветер, снег – все это прекрасные условия для хорошего серфинга.
© Юрий Смитюк | StenincontestСерфингист в бухте Соболь на побережье Уссурийского залива.Зимний серфинг на Тихоокеанском побережье России
© Юрий Смитюк | Stenincontest
Серфингист в бухте Соболь на побережье Уссурийского залива.
© Юрий Смитюк | StenincontestСерфингист в акватории Уссурийского залива в бухте Чернышева на острове Русский.Зимний серфинг на Тихоокеанском побережье России
© Юрий Смитюк | Stenincontest
Серфингист в акватории Уссурийского залива в бухте Чернышева на острове Русский.
© Юрий Смитюк | StenincontestСерфингисты в акватории Уссурийского залива в бухте Чернышева на острове Русский.Зимний серфинг на Тихоокеанском побережье России
© Юрий Смитюк | Stenincontest
Серфингисты в акватории Уссурийского залива в бухте Чернышева на острове Русский.
© Юрий Смитюк | StenincontestЗимний серфинг в бухте Чернышева на острове Русский.Зимний серфинг на Тихоокеанском побережье России
© Юрий Смитюк | Stenincontest
Зимний серфинг в бухте Чернышева на острове Русский.
© Юрий Смитюк | StenincontestСерфингист в акватории Уссурийского залива.Зимний серфинг на Тихоокеанском побережье России
© Юрий Смитюк | Stenincontest
Серфингист в акватории Уссурийского залива.
© Юрий Смитюк | StenincontestЗимний серфинг на Тихоокеанском побережье России.Зимний серфинг на Тихоокеанском побережье России
© Юрий Смитюк | Stenincontest
Зимний серфинг на Тихоокеанском побережье России.
© Юрий Смитюк | StenincontestЛедяные волны в бухте Чернышева на острове Русский.Зимний серфинг на Тихоокеанском побережье России
© Юрий Смитюк | Stenincontest
Ледяные волны в бухте Чернышева на острове Русский.
© Юрий Смитюк | StenincontestДоска для серфинга.Зимний серфинг на Тихоокеанском побережье России
© Юрий Смитюк | Stenincontest
Доска для серфинга.
© Юрий Смитюк | StenincontestСерфингист в бухте Чернышева на острове Русский.Зимний серфинг на Тихоокеанском побережье России
© Юрий Смитюк | Stenincontest
Серфингист в бухте Чернышева на острове Русский.
© Юрий Смитюк | StenincontestЗимний серфинг на Тихоокеанском побережье России.Зимний серфинг на Тихоокеанском побережье России
© Юрий Смитюк | Stenincontest
Зимний серфинг на Тихоокеанском побережье России.
© Юрий Смитюк | StenincontestСерфингист на побережье Авачинского залива.Зимний серфинг на Тихоокеанском побережье России
© Юрий Смитюк | Stenincontest
Серфингист на побережье Авачинского залива.
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