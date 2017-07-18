В Калининграде пройдет фестиваль серфинг-культуры Locals Only

Горожане гуляют по набережной в городском квартале Рыбная деревня в Калининграде. Архивное фото

Горожане гуляют по набережной в городском квартале Рыбная деревня в Калининграде. Архивное фото

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Спортивно-музыкальный фестиваль Locals Only, объединивший первые всероссийские соревнования по сёрфингу Bulli Surf Cup и масштабную развлекательную программу пройдет 29-30 июля на пляже города Зеленоградска Калининградской области, сообщают организаторы фестиваля.

Сёрфингисты со всей России поборются в трех этапах за кубок Чемпиона в категории "Короткая доска". Для гостей фестиваля будут работать развлекательные и спортивные зоны: в зоне здоровья профессиональные тренеры расскажут, как поддерживать свое тело в тонусе, в школе сёрфинга любого желающего научат вставать на доску. Кроме того, организаторы фестиваля подготовили серию обучающих лекций от известных представителей сёрф-сообщества. Также пройдут граффити-контест от известных стрит-арт художников Калининграда, брэйк данс батл от ведущих танцевальных команд города и андергаунд хип-хоп батл от восьми самых талантливых исполнителей региона.

"Наряду со спортивной составляющей турнира перед организаторами стоит задача познакомить россиян с серфингом и серф-культурой. Мероприятие будет состоять из двух этапов: первый — это спортивная часть и соревнования среди профессиональных райдеров и любителей, а второй — развлекательная программа для гостей, которые хотели бы познакомиться и приобщиться к сёрф-культуре", — сказал исполнительный директор фестиваля и чемпионата Сергей Жуковский.

Всероссийские соревнования по сёрфингу Bulli Surf Cup организованы при поддержке Федерации сёрфинга России, министерства спорта и Инновационного центра Олимпийского комитета России.