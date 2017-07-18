Российские ватерполисты победили японцев в матче чемпионата мира

БУДАПЕШТ, 18 июл — Р-Спорт. Мужская сборная России по водному поло обыграла команду Японии в своем первом матче на групповом этапе чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

Встреча группы D, состоявшаяся в понедельник, завершилась со счетом 15:8 (5:1, 3:2, 3:2, 4:3) в пользу россиян. По три гола в составе сборной России забили Никита Деревянкин, Даниил Меркулов, Иван Нагаев и Сергей Лисунов, два мяча в активе Егора Васильева, также отличился Николай Лазарев.

В следующем матче сборная России сыграет в среду с командой Хорватии.

Результаты других матчей дня:

Бразилия — Казахстан — 6:2,

Черногория — Канада — 8:8,

Франция — Италия — 9:18,

Испания — Греция — 7:8,

Сербия — ЮАР — 21:5,

США — Хорватия — 7:12,

Австралия — Венгрия — 3:13.

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