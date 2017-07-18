Российские ватерполисты победили японцев в матче чемпионата мира

БУДАПЕШТ, 18 июл — Р-Спорт. Мужская сборная России по водному поло обыграла команду Японии в своем первом матче на групповом этапе чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.
В следующем матче сборная России сыграет в среду с командой Хорватии.
Результаты других матчей дня:
Бразилия — Казахстан — 6:2,
Черногория — Канада — 8:8,
Франция — Италия — 9:18,
Испания — Греция — 7:8,
Сербия — ЮАР — 21:5,
США — Хорватия — 7:12,
Австралия — Венгрия — 3:13.
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