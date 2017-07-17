Глава Минспорта прокомментировал выбор Казани хозяйкой ЧМ-2022 по плаванию

МОСКВА, 17 июл – Р-Спорт, Александр Рогулев. Получение Казанью права на проведение чемпионата мира 2022 года по плаванию на короткой воде говорит о высочайшем уровне доверия к Российской Федерации со стороны Международной федерации плавания (FINA), заявил агентству "Р-Спорт" министр спорта РФ Павел Колобков.

В понедельник Казань получила право принять чемпионат мира по плаванию на короткой воде 2022 года. Ранее Казань принимала чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года, в городе на постоянной основе проходят соревнования национального уровня по плаванию, а также российский этап Мировой серии по прыжкам в воду.

"Нет сомнений, что Казань справится с чемпионатом мира на короткой воде и организует его образцово. За последние годы город блестяще провел много соревнований высочайшего уровня, включая Универсиаду, чемпионат мира по водным видам спорта и матчи Кубка конфедераций по футболу. Хотел бы отметить, что международные федерации, и в частности FINA, продолжают доверять России проведение крупнейших турниров по своим видам спорта. Это говорит о том, что наша страна имеет высочайший уровень доверия. Поздравляю Казань, а также всех любителей водных видов спорта в России", — сказал Колобков по телефону.

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