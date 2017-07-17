Казань примет чемпионат мира по плаванию на короткой воде 2022 года

БУДАПЕШТ, 17 июл — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Казань получила право принять чемпионат мира по плаванию на короткой воде 2022 года.

Об этом в понедельник на специальной пресс-конференции сообщил президент Международной федерации плавания (FINA) Хулио Маглионе.

"Все города проделали хорошую работу, и каждый из них может организовать хороший чемпионат мира. Я хочу поблагодарить всех претендентов, но Казань победила в борьбе за 2022 год", — сказал Маглионе.

Казань принимала чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года, в городе на постоянной основе проходят соревнования национального уровня по плаванию, а также российский этап Мировой серии по прыжкам в воду.

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