Восьмое чудо света: Федерер снова стал триумфатором Уимблдона

МОСКВА, 16 июл – Р-Спорт, Андрей Симоненко. Швейцарский теннисист Роджер Федерер в восьмой раз в карьере выиграл Уимблдонский турнир, став рекордсменом всех времен по этому показателю. Есть повод для радости после окончания старейшего из всех существующих теннисного соревнования и у российских болельщиков: Екатерина Макарова и Елена Веснина одержали победу в парном разряде.

Рациональный подход



Представлял ли себе Роджер Федерер восьмую, рекордную победу на Уимблдоне именно такой, почти будничной – ни одного отданного сета по ходу турнира, преимущество из разряда "в одни ворота" в финальном матче с хорватом Марином Чиличем (6:3, 6:1, 6:4)? Вряд ли. Судя по словам самого швейцарца, он сильно сомневался, что в принципе еще когда-либо достигнет таких высот после того, как год назад проиграл в полуфинале Уимблдонского турнира канадцу Милошу Раоничу и завершил сезон на его экваторе из-за травмы колена.

"Удивительно, что я этого добился. Но я всегда верил и мечтал, что смогу вернуться. И сейчас стою здесь в ранге восьмикратного чемпиона. Это фантастика. Но если вы будете верить в себя, то сможете очень многого добиться в жизни", — сказал Федерер на церемонии награждения, спустя пять лет после своей последней уимблдонской победы.

Как это ни странно, именно поражение годичной давности от Раонича, очень вероятно, продлило еще как минимум на год эру величия Федерера. Поняв, что в 35 лет уже трудно гнаться за всеми зайцами сразу, Роджер выбрал самых для себя ценных – чемпионские титулы главных турниров сезона. И принял решение сосредоточиться на подготовке исключительно к ним, заявившись до Уимблдона всего на шесть соревнований.

© AP Photo / Daniel Leal-Olivas Роджер Федерер 16 июля 2017 года © AP Photo / Daniel Leal-Olivas Роджер Федерер 16 июля 2017 года

Рациональный подход дал результат. Швейцарец в январе стал победителем Открытого чемпионата Австралии, выдержав по ходу три пятисетовых матча (в том числе в полуфинале против Станисласа Вавринки и в финале против Рафаэля Надаля). Затем выиграл американские турниры в Индиан-Уэллсе и Майами – те, которые неофициально считаются "почти Большим шлемом". И, пропустив "Ролан Гаррос" — грунт никогда не был сильной стороной Роджера, подвел себя в оптимальной форме к поединкам на лондонской траве.

По ходу Уимблдонского турнира Федерер обыграл украинца Александра Долгополова, серба Душана Лайовича, представителя Германии Мишу Зверева, болгарина Григора Димитрова, а в четвертьфинале – прошлогоднего обидчика Раонича. Именно в этот момент Роджер превратился в главного фаворита – после того, как на этой стадии выбыли первая ракетка мира британец Энди Маррей и второй номер рейтинга серб Новак Джокович. Из остальных трех полуфиналистов наивысшим номером посева обладал хорват Марин Чилич – седьмым. Он и стал соперником Федерера в решающем поединке.

"Он герой", — сказал швейцарец про своего оппонента после матча. Эти слова объяснялись тем, что Чилич получил во второй партии травму – от чего даже заплакал по ходу игры, понимая, что шансы на победу исчезли. Более того, хорват имел полное право сняться, чтобы не рисковать здоровьем, но поступил в духе Уимблдона, по-джентльменски, чтобы не портить Федереру миг триумфа. "Я не рассматривал вариант с отказом, боролся до конца", — признался хорват. И боролся он в полную силу – по счету именно третья партия в итоге стала самой упорной.

Помимо рекорда по количеству побед на Уимблдоне, Федерер добился еще нескольких примечательных достижений. Швейцарец стал самым возрастным с начала Открытой эры тенниса (в 1968 году, когда профессионалы и любители стали выступать вместе) чемпионом старейшего турнира в мире, побив рекорд американца Артура Эша, победившего в 1975 году в 31-летнем возрасте. Также Роджер, будучи обладателем наибольшего количества чемпионских титулов на турнирах серии Большого шлема, увеличил это число до 19 (ближайший преследователь – испанец Рафаэль Надаль с 15 победами).

© AP Photo / Tim Ireland Роджер Федерер после победы на Уимблдоне 16 июля 2017 года © AP Photo / Tim Ireland Роджер Федерер после победы на Уимблдоне 16 июля 2017 года

Мугуруса — Уильямс: победила молодость



Женский Уимблдон также имел все шансы завершиться триумфом старой школы. Но 37-летняя американка Винус Уильямс, пятикратная чемпионка турнира, в решающем матче все же не справилась с 23-летней испанкой Гарбинье Мугурусой.

Впрочем, для Уильямс-старшей и выход в финал стал подвигом, если учесть, в каких условиях проходила ее подготовка к турниру. 9 июня во Флориде американская теннисистка попала в аварию, в которой погиб человек. И хотя в начале июля власти заявили об отсутствии вины Уильямс в инциденте, можно себе представить, какое нервное напряжение Винус испытывала все последние недели.

Мугуруса же, победив соперницу со счетом 7:5, 6:0, завоевала второй титул чемпионки турнира Большого шлема в карьере – после "Ролан Гаррос" прошлого года. Это, с одной стороны, говорит о высоком потенциале испанской теннисистки, которая в 2016-м поднималась на вторую строчку мирового рейтинга. Но в то же время, многих специалистов смущает ее нестабильность. Мугуруса, помимо этих двух побед, выиграла только два титула на турнирах WTA – и Уимблдон-2017 начинала 15-й ракеткой мира.

Тем не менее по ходу турнира именно испанка обыграла первую ракетку мира немку Ангелику Кербер, которая в понедельник уступит верхнюю строчку в классификации чешке Каролине Плишковой, а в четвертьфинале остановила российскую теннисистку Светлану Кузнецову.

© AP Photo / Tim Ireland Победительница Уимблдона Габринье Мугуруса © AP Photo / Tim Ireland Победительница Уимблдона Габринье Мугуруса

"У него все идет по разуму"



В отсутствие победительницы Уимблдона 2004 года Марии Шараповой, пропустившей нынешние соревнования из-за травмы, в одиночных разрядах из всех россиян Кузнецова продержалась дольше всех. Пожалуй, это было логично – среди соотечественников Светлана находится в настоящее время на самом высоком месте в рейтинге. В четвертый раз в своей карьере двукратная чемпионка турниров Большого шлема дошла до четвертьфинальной стадии на Уимблдоне, но совершить прорыва в 32-летнем возрасте не смогла, уступив будущей чемпионке.

Тем не менее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев посчитал, что Кузнецова была способна стать чемпионкой. "У Кузнецовой был большой шанс победить Мугурусу, если бы она хорошо и ровно подавала. По нынешней игровой форме Кузнецова могла вообще выиграть Уимблдон. Вопрос в игровых нюансах, а с нюансами у Светы достаточно проблематично", — заявил он агентству "Р-Спорт".

Никому из остальных российских теннисисток дальше второго круга пройти на Уимблдоне-2017 не удалось. А вот в мужском одиночном разряде россияне одержали несколько громких побед. Сначала отличился Даниил Медведев, в первом раунде обыграв пятую ракетку турнира швейцарца Станисласа Вавринку. Правда, потом 21-летний теннисист "отличился" с другой стороны – уступив во втором круге бельгийцу Рубену Бемельмансу, принялся кидать монеты под ноги судье, действиями которой он остался очень недоволен. За это, а также за другие проступки Медведев был оштрафован на 14 с половиной тысяч долларов.

Лучшим из россиян в мужском одиночном разряде стал Карен Хачанов. 34-й номер мирового рейтинга и первая ракетка России дошел до третьего круга, где уступил Рафаэлю Надалю – совсем в небезнадежной борьбе. "Хачанов – уникальный парень, который поймал кураж, — сказал об игре первой ракетки России заслуженный тренер страны Владимир Камельзон. – Он играет на таком уровне, что может сократить отставание российского тенниса. Это целеустремленный человек, у него сейчас все идет по разуму. Думаю, у него все получится, и по международному рейтингу он будет двигаться вперед".

Двойная "барабанка" в придачу



Главным же российским триумфом на Уимблдоне стала победа в женском парном разряде Елены Весниной и Екатерины Макаровой. Да, парный теннис исторически находится в тени одиночного, но на Уимблдоне чемпионы в этой дисциплине точно также удостаиваются поздравлений от членов британской королевской семьи. Веснина с Макаровой добились такого почетного права впервые в карьере. Особенно примечателен тот факт, что в финале они обыграли своих соперниц, румынку Монику Никулеску и представительницу Тайваня Чжань Хаоцин, со счетом 6:0, 6:0 – то есть, говоря теннисным языком, повесив двойную "баранку".

"Это здорово, что Лена и Катя так феноменально выиграли Уимблдон, — сказал агентству "Р-Спорт" известный в прошлом теннисист Андрей Чесноков. — Было видно, что они набрали хорошую форму, и каждый матч играли все лучше и лучше. В финале они просто снесли соперниц. У них в этот день получалось абсолютно все, они наносили удары в свободные места на корте. И как только противницы бежали на перехват мяча, они свободно обводили их по линии. Девушки находились на невероятном кураже и играли просто феноменально".

Впрочем, сенсацией победа Макаровой и Весниной на Уимблдоне все же не стала. Они были посеяны на турнире под вторым номером, да и ранее уже добивались в паре громких успехов – побеждали и на "Ролан Гаррос", и на Открытом чемпионате США, а в прошлом году завоевали золото Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

В мужском парном разряде победителями Уимблдона после марафонского пятисетового финала стали поляк Лукаш Кубот и бразилец Марсело Мело. В миксте чемпионский титул завоевали швейцарка Мартина Хингис и британец Джейми Маррей. В юниорских одиночных разрядах первенствовали американка Клэр Лю и испанец Алехандро Давидович Фокина.

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