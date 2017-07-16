Мужская сборная России по регби-7 завоевала золото чемпионата Европы

МОСКВА, 16 июл — Р-Спорт. Мужская сборная России по регби-7 нанесла поражение команде Португалии и вышла в финал четвертого этапа чемпионата Европы — Европейской серии Гран-при в Эксетере (Англия).
Воскресная игра 1/2 финала завершилась победой российских регбистов со счетом 17:12.
Соперником сборной России стала команда Уэльса, обыгравшая в полуфинале сборную Ирландии. Вне зависимости от исхода финала, сборная России досрочно стала чемпионом Европы-2017.
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