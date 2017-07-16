Хэмилтон стал победителем Гран-при Великобритании "Формулы-1"

МОСКВА, 16 июл — Р-Спорт. Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем 10-го этапа чемпионата мира "Формулы-1" — Гран-при Великобритании.

Вторым в воскресной гонке стал партнер британца по команде финн Вальттери Боттас (+14,063 секунды). Замкнул тройку лучших еще один финский пилот Кими Райкконен (+36,570) из "Феррари".

Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят показал 15-й результат, отстав от победителя на один круг.

В первую десятку этапа также вошли: 4. Макс Ферстаппен (Нидерланды, "Ред Булл", +52,125 секунды); 5. Дэниел Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл", + 1 минута 5,955 секунды); 6. Нико Хюлькенберг (Германия, "Рено", +1.8,109), 7. Себастьян Феттель (Германия, "Феррари", +1.33,989); 8. Эстебан Окон ("Форс Индия", +1 круг); 9. Серхио Перес (Мексика, "Форс Индия", +1 круг); 10. Фелипе Масса (Бразилия, "Уильямс", +1 круг).

Следующий этап состоится 28-30 июля в Венгрии.

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