Медведев поздравил теннисисток Веснину и Макарову с победой на Уимблдоне

Российские теннисистки Е. Макарова и Е. Веснина - победительницы Уимблдона

Российские теннисистки Е. Макарова и Е. Веснина - победительницы Уимблдона

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил российских теннисисток Елену Веснину и Екатерину Макарову с победой в финале Уимблдона в парном разряде.

В пресс-службе правительства сообщили, что премьер направил спортсменкам поздравительную телеграмму.

"Талантливые теннисистки, олимпийские чемпионки, вы достойно продолжаете выступать на престижных мировых соревнованиях. И Уимблдонский турнир стал еще одним ярким подтверждением вашего мастерства, вашего умения сражаться и побеждать", — отмечает премьер.

Российские спортсменки, подчеркнул Медведев, не оставили шансов сильным соперницам, выиграв оба гейма с разгромным счетом 6:0.

"Вашему успеху радовались миллионы поклонников тенниса и, конечно, ваши наставники. Желаю вам удачи в покорении новых высот. Так держать", — отметил глава правительства.

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