Российские каноисты Штыль и Коваленко победили на ЧЕ на дистанции 200 м

МОСКВА, 16 июл — Р-Спорт. Российские каноисты Иван Штыль и Александр Коваленко победили на дистанции 200 метров на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в болгарском Пловдиве.

Штыль и Коваленко в финале показали результат 35,627 секунды. Вторыми стали белорусы Андрей Богданович и Денис Махлай (36,137). Бронза досталась венграм Йонатану Хайду и Адаму Фекете (36,330).

Штыль ранее в воскресенье в паре с Виктором Мелантьевым завоевал золото на дистанции 500 метров.

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